Reimagining Francophonie in North America: Language, Literature, Image, Culture / Réinventer la francophonie en Amérique du Nord : langue, littérature, image, culture (2027 Modern Language Association Conference, Los Angeles)

Call for Papers - 2027 Modern Language Association Conference (Los Angeles) - (La version française suit.)

I’m happy to invite 200-word abstracts for a proposed panel at the 2027 MLA Annual Convention, which will take place 7-10 January 2027 in Los Angeles.

- Panel Title: Reimagining Francophonie in North America: Language, Literature, Image, Culture

- MLA Presidential Theme: Emancipatory Narratives

This panel brings together scholars interested in how Francophonie in North America has been expressed, represented, and rethought across literary, linguistic, cultural, and visual forms. This panel welcomes proposals that engage with texts, language practices, media, or cultural production in Canada, the United States, the Caribbean, and transnational contexts.

Possible topics include (but are not limited to):

- Literary and cultural representation

- Language variation and transmission

- Historical and contemporary narratives

- Film, media, and visual culture

- Identity, memory, and community

Abstract submission deadline: 20 March 2026 (200 words)

Please send abstracts (and a brief bio) to: Claire-Marie Brisson, Ph.D. - cmbrisson@fas.harvard.edu

Please feel free to share this call with colleagues and graduate students who might be interested - I look forward to reading your proposals!

-

Appel à communications – Congrès 2027 de la Modern Language Association (Los Angeles)

J’ai le plaisir de lancer un appel à propositions de communications (résumés de 200 mots) pour un panel proposé dans le cadre du congrès annuel de la MLA 2027, qui se tiendra du 7 au 10 janvier 2027 à Los Angeles (Californie).

- Titre du panel : Réinventer la francophonie en Amérique du Nord : langue, littérature, image, culture

- Thème présidentiel de la MLA : Récits émancipateurs

Ce panel réunira des chercheures et chercheurs s’intéressant aux manières dont la francophonie en Amérique du Nord s’est exprimée, a été représentée et repensée à travers des formes littéraires, linguistiques, culturelles et visuelles. Les propositions portant sur des textes, des pratiques langagières, des médias ou des productions culturelles au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et dans des contextes transnationaux sont les bienvenues.

Les axes possibles incluent, sans s’y limiter : Représentations littéraires et culturelles Variation et transmission linguistiques Récits historiques et contemporains Cinéma, médias et cultures visuelles Identité, mémoire et communauté Date limite de soumission : 20 mars 2026 (résumés de 200 mots)

Merci d’envoyer votre proposition, accompagnée d’une courte notice biobibliographique, à : Claire-Marie Brisson, Ph. D. – cmbrisson@fas.harvard.edu

N’hésitez pas à diffuser cet appel auprès de vos collègues et de vos étudiantes et étudiants susceptibles d’être intéressés.

Au plaisir de lire vos propositions !