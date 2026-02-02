Résonances, n° 22 : "Sylvia Plath, entre continuité et renouveau"
Numéro sous la direction invitée de Patricia Godi
Sommaire
Introduction
Présence de Sylvia Plath : Entre continuité et renouveau
Patricia Godi
L’héritage indésirable et confisqué des journaux intimes de Sylvia Plath : Coupures, reprises, sutures
Nicole Ollier
Cheminements critiques à travers la poésie de Sylvia Plath : Du personnel au politique
Patricia Godi
Plath et le female gaze : De muse à poète, de poète à muse
Angélique Thomine-Rapp
Esther Greenwood (alias Sylvia Plath) : Celle qui ne savait pas dire ouinon
Nadia Setti
L’héritage maternel dans l’œuvre de Sylvia Plath
Federica Doria
Les Nachleben de Sylvia Plath
Corinne François-Denève
“Mourir est un art, comme tout le reste” : Échos tragiques de Sylvia Plath à Assia Gutmann Wevill dans Las Agujas dementes de Jorge Volpi
Stéphanie Urdician
Traversée lectrice de l’œuvre de Sylvia Plath
Mathilde Bordet
Les auteur-e-s
—
