Résonances, n° 22 : "Sylvia Plath, entre continuité et renouveau"

Numéro sous la direction invitée de Patricia Godi

Sommaire

Introduction

Présence de Sylvia Plath : Entre continuité et renouveau

Patricia Godi

L’héritage indésirable et confisqué des journaux intimes de Sylvia Plath : Coupures, reprises, sutures

Nicole Ollier

Cheminements critiques à travers la poésie de Sylvia Plath : Du personnel au politique

Patricia Godi

Plath et le female gaze : De muse à poète, de poète à muse

Angélique Thomine-Rapp

Esther Greenwood (alias Sylvia Plath) : Celle qui ne savait pas dire ouinon

Nadia Setti

L’héritage maternel dans l’œuvre de Sylvia Plath

Federica Doria

Les Nachleben de Sylvia Plath

Corinne François-Denève

“Mourir est un art, comme tout le reste” : Échos tragiques de Sylvia Plath à Assia Gutmann Wevill dans Las Agujas dementes de Jorge Volpi

Stéphanie Urdician

Traversée lectrice de l’œuvre de Sylvia Plath

Mathilde Bordet

Les auteur-e-s

—

Pour tout renseignement, contacter Gerald Preher (gerald.preher@univ-artois.fr) ou envoyer un courriel à l'adresse de l'association :

resonances.association@gmail.com