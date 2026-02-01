Africanias, Vol. 3 (2025) : "Afrotopías. La ciencia-ficción africana contemporánea" (coord. Ana Isabel Labra Cenitagoya)
Ce dossier est composé de travaux d'analyse et de traductions en plusieurs langues (espagnol, français, portugais, anglais) dans le domaine de la science-fiction écrite par des auteurs et des autrices africains ou des diasporas africaines.
Le numéro comprend en outre des articles et des comptes-rendus sur les littératures africaines et des diasporas africaines dans les sens large du terme.