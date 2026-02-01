La célébrité littéraire : dispositifs, injonctions, négociations, XXe-XXIe s. (revue Relief)

La célébrité littéraire : injonctions, dispositifs, négociations, XXe-XXIe siècles,

Relief, vol. 21, n° 2, 2026.

sous la direction de Marceau Levin et Jérôme Meizoz,

Le comité de rédaction de Relief - Revue électronique de littérature française (revue-relief.org) vous invite à proposer des contributions pour ce dossier dirigé par Marceau Levin (Université de Toronto) et Jérôme Meizoz (UNIL Lausanne).

Après le numéro 20 (juin 2026) consacré aux « écrivain·e·s face à l’impératif de célébrité » au 19e siècle, Relief invite à prolonger cette interrogation aux 20e et 21e siècles.

Le développement des pratiques culturelles dites « de masse » au cours du 20e siècle, ainsi que l’émergence de nouveaux médias, comme la radio et la télévision, transforment profondément les modalités de l’impératif de célébrité et les stratégies adoptées par les écrivains pour y répondre (Tudoret 2009 ; Meizoz & Vallotton 2018).

La recherche s’est déjà intéressée à l’impact de l’ère médiatique sur la littérature (Thérenty & Vaillant, 2001 ; Meizoz, 2020) ; à la représentation des écrivains dans les médias audio-visuels ; aux liens entre littérature et publicité (Guellec & Hache-Bissette, 2012) ; enfin à la naissance d’une poétique médiatique dans les productions littéraires (Thérenty, 2007).

Dans le sillage des travaux sur la médiatisation des écrivains et de leur essor depuis les années 2000, la question de la présentation publique de soi est désormais traitée dans la perspective de la « célébrité » (Lilti, 2014), de la « visibilité » (Heinich, 2012), de la « manifestation de soi » (Dewitte, 2010) ou de la « réputation » (Origgi, 2015), qu’il s’agisse des portraits photographiques d’auteurs, de leurs conduites publiques, des techniques de mise en scène de soi mais aussi de la ritualisation de genres comme l’entretien ou la conférence (Cornuz, 2016). De tels objets croisent les recherches sur les « postures » auctoriales (Meizoz, 2007, 2011, 2016) et sur « l’écrivain comme marque » (Thérenty & Wrona, 2020) auxquelles s’ajoutent des réflexions venues de l’art contemporain (Groys 2015) sur « l’auto-design », à savoir l’impératif d’image auquel sont soumis les artistes quant à leur œuvre et leur personne.

Étudiée depuis les années 1990 dans le monde anglo-saxon (Marshall, 1997) sous l’angle de la celebrity culture, la célébrité fait désormais l’objet d’une attention soutenue dans l’espace francophone – en témoignent la parution récente d’un numéro de Sur le journalisme consacré à la « fabrique journalistique de la célébrité » (Cerqueira dos Anos, Rannaud & Simard-Houde, 2025) ou la prochaine tenue d’un colloque à Rio de Janeiro sur les « valeurs de la célébrité » entre France et Brésil [1].

Ce numéro entend d’abord définir les formes spécifiques de la célébrité aux 20e et 21e siècles, en soulignant son caractère injonctif, et les distinguer au besoin d’autres notions – gloire, renommée, réputation, etc. (Lilti, 2014). On envisagera ici la célébrité du point de vue des dispositifs (éditoriaux, médiatiques, institutionnels, etc.) qui la construisent ; du point de vue des publics qui la plébiscitent ou la discutent (notamment à l’occasion de controverses) ; du point de vue enfin de l’imaginaire de la célébrité qui traverse les œuvres littéraires comme les discours critiques, mais aussi les réseaux sociaux et les plateformes de fans. On pourra enfin appréhender les discours tenus à la première personne sur l’expérience vécue de la célébrité.

Nous aimerions interroger l’impact de l’injonction à la célébrité sur les trajectoires littéraires et les formes mêmes des œuvres. C’est pourquoi nous invitons historiens de la littérature, stylisticiens et rhétoriciens, sociologues, historiens des médias et spécialistes des études culturelles afin de mesurer, par des études de cas, des synthèses historiques ou théoriques, l’enjeu de ces dispositifs dans le champ littéraire.

À partir de cette compréhension, plusieurs questions se posent : comment les écrivains sont-ils préparés à ce type d’exigence et comment y réagissent-ils ? On souhaite en particulier s’attacher aux traces d'une négociation - parfois rendue visible sous forme de controverses publiques - entre la contrainte médiatique et la recherche d'une liberté créatrice. On évaluera l’incidence de ces négociations sur les œuvres, parfois créées en vue de répondre à cet enjeu de visibilité, ou adaptées à ces impératifs médiatiques.

Quatre axes de réflexion (non limitatifs) sont proposés :

Une première piste consiste à adopter une approche historique des inflexions et des ruptures dans les dispositifs de construction de la célébrité au 20e et 21e siècles. Une deuxième piste s’intéresse à l’éventail des postures adoptées par les écrivains face à l’impératif de célébrité. L’étude des traces laissées par cette gestion de la contrainte médiatique dans les textes (polygraphie, choix du genre littéraire, faits stylistiques ou narratifs, etc.) est particulièrement attendue. Une ouverture aux pratiques littéraires et médiatiques, hors des textes, que cette injonction fait naître ou fait évoluer est encore bienvenue : publications, performances et lectures publiques, mais aussi look, images de soi ou de son domicile, etc.

Les contributions, en français ou en anglais, porteront de préférence sur un corpus francophone. Des liens ou comparaisons avec des œuvres étrangères permettront éventuellement de faire émerger des convergences ou des particularismes. Qu’il s’agisse d’études de cas ou de contributions plus générales à visée théorique, les articles feront dialoguer études littéraires et sciences sociales.

Date limite pour l’envoi des propositions, le 31 mars 2026. Merci d’envoyer une proposition d’environ 300 mots, accompagnée d’une brève notice biobibliographique à revuerelief@gmail.com en même temps qu’à Marceau Levin (marceau.levin@utoronto.ca) et Jérôme Meizoz (Jerome.Meizoz@unil.ch).

Les auteur.ices des propositions retenues devront soumettre l’article complet (de 6000 à 8000 mots) en respectant la feuille de style de Relief pour le 1er septembre 2026. Conformément au protocole de la revue, les contributions seront soumises à une évaluation en double aveugle pour publication dans Relief en décembre 2026.

À propos de la revue

Relief – Revue électronique de littérature française est une revue scientifique internationale évaluée par les pairs et consacrée aux études littéraires et culturelles. Son périmètre historique est ouvert, pourvu qu’il soit en relation avec des corpus de langue française. Relief est un lieu de rencontre de l’étude des littératures, des textes et des discours. Bilingue (français-anglais) et pionnière, Relief est une revue numérique et en accès libre depuis son premier numéro publié en 2007. La revue Relief est publiée deux fois par an, en version électronique et sur papier. Les numéros sont organisés par thème ou par monographie, mais chaque numéro réserve un espace aux contributions diverses ainsi qu’aux comptes rendus de lecture. Site web : www.revue-relief.org.

Bibliographie sélective

Bara, Olivier, Levin, Marceau, Thérenty, Marie-Ève, La fabrique médiatique des récits de vie. Circulation des biographèmes de Vapereau à Wikipédia, Médias 19, 2025, URL : https://www.medias19.org/publications/la-fabrique-des-recits-de-vie-circulation-des-biographemes-de-vapereau-wikipedia

Boucharenc, Myriam, Guellec Laurence (dir.), Portraits de l’écrivain en publicitaire, Presses universitaires de Rennes, 2018.

Cerqueira dos Anos, Yuri, Rannaud, Adrien & Simard-Houde, Mélodie, La vedette et ses plumes : presse, littérature et célébrité, in Sur le journalisme, vol. 14, 2025.

Cornuz, Odile, Le livre d’entretien : genèse d’un genre au XXe siècle, Genève, Librairie Droz, 2016.

Dewitte, Jacques, La Manifestation de soi, La Découverte, 2010.

Gagnon, Alex, Les métamorphoses de la grandeur : imaginaire social et célébrité au Québec (de Louis Cyr à Dédé Fortin), Presses de l’Université de Montréal, 2020.

Groys, Boris, En public. Poétique de l’auto-design, trad. fr., Paris, PUF, 2015.

Guellec, Laurence, Hache-Bissette Françoise (dir.), Littérature et Publicité. De Balzac à Beigbeder, Marseille, Éditions Gaussen, 2012.

Giles, David, Illusion of immortality. A Psychology of Fame and Celebrity, Londres, Bloomsbury, 2000.

Heinich, Nathalie, De la visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique, Paris, Gallimard, 2012.

Heinich, Nathalie, Être écrivain. Création et identité, Paris, La Découverte, 2000.

Bertrand, Jean-Pierre, Durand, Pascal, Lavaud, Martine (dir.), Le Portrait photographique d’écrivain, COnTEXTES, n°14, juin 2014 (http://contextes.revues.org).

Lilti, Antoine, Figures publiques. L’invention de la célébrité (1750-1850), Paris, Fayard, 2014.

Marshall, David, Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture, University of Minnesota Press, 1997.

The Celebrity Culture Reader, Londres, Routledge, 2006.

Meizoz, Jérôme, Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, Genève, Slatkine, « Érudition », 2007.

Meizoz, Jérôme, La Littérature en personne. Scène médiatique et formes d’incarnation, Genève, Slatkine, « Érudition », 2016.

Faire l’auteur en régime néolibéral. Rudiments de marketing littéraire, Genève, Slatkine, « Érudition », 2020.

Meizoz, Jérôme, Vallotton, François, « L’émission littéraire à la radio-télévision suisse romande (1960-1990) : médiatisation, formats, postures », Komodo 21, n°8, 2018, URL : http://komodo21.fr/lemission-litteraire-suisse-romande-1960-1990-mediatisation-formats-postures/

Origgi, Gloria, La Réputation. Qui dit quoi de qui, Paris, PUF, 2015.

Pinson, Guillaume, La culture médiatique francophone, Europe-Amérique du Nord 1760-1930, Québec, Presses de l’Université Laval, coll. « Cultures québécoises », 2016.

Ponce de Leon, C. L., Self-exposure: Human-interest Journalism and the Emergence of Celebrity in America, 1890-1940, Univ of North Carolina Press, 2002.

Sapiro, Gisèle, La Sociologie de la littérature, Paris, La Découverte, 2014.

Thérenty, Marie-Ève, Wrona Adeline (dir.), L’Écrivain comme marque, Paris, Sorbonne université presses, 2020.

Thérenty, Marie-Ève, Vaillant, Alain, 1836 : l’an I de l’ère médiatique. Étude littéraire et historique du journal La Presse d’Émile Girardin, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2001.

Tsikounas, Myriam, Bléger, Anne, La fabrication des vedettes dans l’entre-deux-guerres. Petits arrangements avec la biographie, Presses universitaires de Rennes, 2024.

Tudoret, Patrick, L’écrivain sacrifié. Vie et mort de l’émission littéraire, Paris, Le Bord de l’eau, 2009.

Wrona, Adeline, Face au portrait. De Sainte-Beuve à Facebook, Paris, Hermann, 2012.

Yanoshevsky, Galia, L’entretien littéraire. Anatomie d’un genre, Paris, Classiques Garnier, 2018.





[1] Éléonore Reverzy, Pedro Paulo Catharina, Gilberto Araújo, Les valeurs de la célébrité (1850-1920), UFRJ, Rio de Janeiro, 6-10 avril 2026.