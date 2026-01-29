Comment on écrit l'Histoire fictive : historiographies et littératures de l'imaginaire (INHA Paris)

Programme

Vendredi 20 février

9h – Accueil

9h30 Introduction, Dimitri Maillard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

—

Culture historienne et histoire fictive

Présidence : Isabelle Pantin (École Normale Supérieure, Paris)

10h Maureen Attali (Université de Nanterre)

« Présences du passé dans la fantasy historique de Guy Gavriel Kay »

10h30 Adrien Coignoux (ANHIMA), Thomas Combaz (Université de Limoges)

« « All truths are malleable ». Mémoire, Histoire, Pouvoir dans le Livre des Martyrs. »

11h Gabriel Saada (Sorbonne Université)

« “Doesn’t the fool realize (…) that it’s a romance, a work of fiction — that it’s all LIES !” : Historiographie et fiction dans les romances germaniques de William Morris »

11h30 Clara Saïdani

« J’ai un esprit historique » : le Premier Âge et le rapport de Tolkien à l’historicité à travers l’évolution du loremaster Pengolod dans la décennie 1950 »

—

Explorer le passé fictif

Présidence : Sandra Provini (Université de Rouen Normandie)

14h Maxime Émion (Université Savoie-Mont-Blanc)

« “... de nombreuses lettres gravées, aux formes anciennes, étranges et belles... ” : l'épigraphie dans l'œuvre de Tolkien »

14h30 Jérôme Constantin (Sorbonne Nouvelle)

« L’archéologie numérique dans l’œuvre de Gilles Warembourg : l’exploration d’un passé futuriste par les historiens du vingt-deuxième siècle »

15h30 Justine Breton (Université de Lorraine)

« Devenir l’historien du récit : sources, enquêtes et construction de l’histoire dans The Witcher »

16h Fabien Ronco (Université du Québec)

« Reconstruire une histoire fragmentée : les mémoires de Fitz dans le cycle Realm of the Elderlings, de Robin Hobb »

—

Samedi 21 février

Manipuler les sources, réécrire l’histoire

Présidence : Justine Breton

10h Fabio Sassella Sergenti (Université de Bologne)

« “A World in Epigraphs ”: Fictional Documentary Sources in The Witcher Novels »

10h30 Jules Plassart (École Normale Supérieure)

« Jaworski en historien »

11h Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès)

« Écrire l’Histoire à rebours : discours, pouvoir et uchronie dans Civilizations de Laurent Binet »

11h30 Florian Besson (Sorbonne Université)

« "L’histoire officielle n’est-elle pas toujours écrite par ceux qui ont pendu les héros ?" Les littératures de l’imaginaire à l’ère de la post-vérité : histoire mensonge, vertiges complotismes et réécritures du passé »

—

Découper le temps

Présidence : Maxime Emion (Université Savoie-Mont-Blanc)

14h Valentin Moulin (Université de Limoges)

« Écritures fictives et historiographies »

14h30 Dimitri Maillard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

« Les Âges Sombres (Dark Ages) : réception comparée dans l’œuvre de J. R. R. Tolkien et le cycle Fondation d’Isaac Asimov »

15h Aurélie Paci (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

« La fabrique de l’histoire fictionnelle dans Feu et Sang de George R. R. Martin »

—

Présidence : Dimitri Maillard (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

16h Simon Ayrinhac (Sorbonne Université)

« L’Histoire du futur d’Olaf Stapledon »

16h30 Pamina Fernández Camacho (Université de Cadix)

« Beautiful Creatures in Motion. The Unsolvable Conundrum of Historicising Moral Fables in Plato and Tolkien »

—

17h Conclusions

Vivianne Bergue (Association Les Têtes Imaginaires)

Dimitri Maillard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)