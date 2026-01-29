Comment on écrit l'Histoire fictive : historiographies et littératures de l'imaginaire (INHA Paris)
Programme
Vendredi 20 février
9h – Accueil
9h30 Introduction, Dimitri Maillard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
—
Culture historienne et histoire fictive
Présidence : Isabelle Pantin (École Normale Supérieure, Paris)
10h Maureen Attali (Université de Nanterre)
« Présences du passé dans la fantasy historique de Guy Gavriel Kay »
10h30 Adrien Coignoux (ANHIMA), Thomas Combaz (Université de Limoges)
« « All truths are malleable ». Mémoire, Histoire, Pouvoir dans le Livre des Martyrs. »
11h Gabriel Saada (Sorbonne Université)
« “Doesn’t the fool realize (…) that it’s a romance, a work of fiction — that it’s all LIES !” : Historiographie et fiction dans les romances germaniques de William Morris »
11h30 Clara Saïdani
« J’ai un esprit historique » : le Premier Âge et le rapport de Tolkien à l’historicité à travers l’évolution du loremaster Pengolod dans la décennie 1950 »
—
Explorer le passé fictif
Présidence : Sandra Provini (Université de Rouen Normandie)
14h Maxime Émion (Université Savoie-Mont-Blanc)
« “... de nombreuses lettres gravées, aux formes anciennes, étranges et belles... ” : l'épigraphie dans l'œuvre de Tolkien »
14h30 Jérôme Constantin (Sorbonne Nouvelle)
« L’archéologie numérique dans l’œuvre de Gilles Warembourg : l’exploration d’un passé futuriste par les historiens du vingt-deuxième siècle »
15h30 Justine Breton (Université de Lorraine)
« Devenir l’historien du récit : sources, enquêtes et construction de l’histoire dans The Witcher »
16h Fabien Ronco (Université du Québec)
« Reconstruire une histoire fragmentée : les mémoires de Fitz dans le cycle Realm of the Elderlings, de Robin Hobb »
—
Samedi 21 février
Manipuler les sources, réécrire l’histoire
Présidence : Justine Breton
10h Fabio Sassella Sergenti (Université de Bologne)
« “A World in Epigraphs ”: Fictional Documentary Sources in The Witcher Novels »
10h30 Jules Plassart (École Normale Supérieure)
« Jaworski en historien »
11h Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès)
« Écrire l’Histoire à rebours : discours, pouvoir et uchronie dans Civilizations de Laurent Binet »
11h30 Florian Besson (Sorbonne Université)
« "L’histoire officielle n’est-elle pas toujours écrite par ceux qui ont pendu les héros ?" Les littératures de l’imaginaire à l’ère de la post-vérité : histoire mensonge, vertiges complotismes et réécritures du passé »
—
Découper le temps
Présidence : Maxime Emion (Université Savoie-Mont-Blanc)
14h Valentin Moulin (Université de Limoges)
« Écritures fictives et historiographies »
14h30 Dimitri Maillard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
« Les Âges Sombres (Dark Ages) : réception comparée dans l’œuvre de J. R. R. Tolkien et le cycle Fondation d’Isaac Asimov »
15h Aurélie Paci (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
« La fabrique de l’histoire fictionnelle dans Feu et Sang de George R. R. Martin »
—
Présidence : Dimitri Maillard (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
16h Simon Ayrinhac (Sorbonne Université)
« L’Histoire du futur d’Olaf Stapledon »
16h30 Pamina Fernández Camacho (Université de Cadix)
« Beautiful Creatures in Motion. The Unsolvable Conundrum of Historicising Moral Fables in Plato and Tolkien »
—
17h Conclusions
Vivianne Bergue (Association Les Têtes Imaginaires)
Dimitri Maillard (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)