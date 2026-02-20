Lorraine Wiss, Scènes féministes. Histoire d'un théâtre militant dans les années 1970

Le présent ouvrage propose une analyse des enjeux politiques et esthétiques des théâtralités féministes des années 1970 en France. Il présente, dans un double mouvement, une histoire des pratiques spectaculaires des militantes féministes ainsi qu'une histoire féministe des metteuses en scène, comédiennes et compagnies de théâtre de l’époque.

L’analyse de leurs créations militantes, qui portent sur scène les idées et les revendications des mouvements féministes d’alors, permet d’esquisser des hypothèses sur les formes et les constructions dramaturgiques que peuvent adopter ces théâtralités.

S’inscrivant tout autant dans l’histoire du mouvement des femmes que dans celle du théâtre, cette étude des « scènes féministes » défend l’idée selon laquelle les mouvements féministes ont bouleversé l’histoire du théâtre.

Sommaire

Introduction

« Où sont les femmes ? Toujours pas là ! »

Chapitre 1

La spectacularisation de la lutte féministe (1970‑1973)

Chapitre 2

Actrices engagées et militantes comédiennes (1974‑1980)

Chapitre 3

« On n'appelle pas ça du travail » : mettre en scène la mécanique d'une double exploitation (1968‑1982)

Chapitre 4

« Dédramatiser l'avortement » par la représentation dramatique (1971‑1979)

Chapitre 5

Dramaturgies féministes de l'émancipation (1977‑1983)

Conclusion

Penser les pratiques théâtrales des femmes : une histoire féministe

Bibliographie