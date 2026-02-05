Thibault Le Page, Lire ensemble Échanger, arpenter, cartographier. 17 exercices de lecture, seul ou à plusieurs

Dessins de Thibault Le Page

Lire, lire encore. Retrouver le goût de ce qui s’élabore sur le temps long, favoriser le plaisir d’être ensemble, de partager, de discuter, de débattre, de construire sa pensée en dialogue : voilà un programme qui emporte la conviction générale. Comment mettre cela en œuvre à une époque où le temps de lecture est de plus en plus cannibalisé et où les programmes d’intelligence artificielle semblent se substituer à cette mise en partage? L’ambition de cet ouvrage est de fournir des clés pour initier et soutenir des temps collectifs autour du livre.

Connaissez-vous l’arpentage, pratique qui consiste à découper un livre pour le lire à plusieurs ? L’échange de bibliothèques ? Les clubs de lecture ? Thibault Le Page, s’inspirant notamment de démarches issues de l’art et du design, propose dix-sept exercices conçus pour découvrir le goût de lire ensemble, comme on s’attable ensemble.

Diplômé en design,Thibault Le Page est dessinateur et doctorant en socioanthropologie à la HEAD–Genève HES-SO et à l’université de Genève, associé au médialab de Sciences Po. Sa thèse, qu’il écrit sous forme de bande dessinée, porte sur les ruines de la pop culture.