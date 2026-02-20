Sylvain Creuzevault, Sérieux, pas sérieux : conversation avec Olivier Neveux

« Sur le théâtre, les acteurs et les actrices jouent, doivent jouer. Doivent pouvoir jouer. Doivent savoir jouer. » Sylvain Creuzevault ne voulait pas faire ce livre. Il le voulait aussi. Alors, il a joué le jeu tout comme il l’a fait dévier. Il prévient : « Ceci n’est pas un entretien, c’est un mensonge. » Pour avancer, un discours « sérieux - pas sérieux » : des déclarations profondes et graves qu’une remarque retourne, une évidence qu’un doute contrarie, une blague que l’expérience confirme.

De cet entretien ressortent des lignes de force et quelques professions de foi sur l’artisanat du théâtre, le désir acharné de rendre la vie passionnante, l’héritage de Jacques Lecoq, les répétitions, les dynamiques contradictoires qu’impose la profession… Et, au cœur de cette conversation, une obsession : l’art des actrices et des acteurs, ce qu’il permet, ce qui le permet.

Lire un extrait…

—

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Creuzevault ou l’art du théâtre inachevé", par Christian Ruby (en ligne le 19 février 2026).