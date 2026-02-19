René de Ceccatty, Les Trois Vies d’Hector Bianciotti

Prix Transfuge de la biographie 2026.

Écrivain, critique littéraire et éditeur, infatigable lecteur et découvreur de talents, Hector Bianciotti (1930-2012) a marqué de son empreinte la vie des lettres françaises. Auteur d’une œuvre foisonnante où le personnel ouvre toujours sur l’universel, il est élu en 1996 à l’Académie, dont il partagera les bancs avec son compagnon Angelo Rinaldi.

Rien ne semblait pourtant prédestiner ce fils de paysans argentins à revêtir un jour l’habit vert – ni même, d’ailleurs, à dédier sa vie aux livres. Né sur l’autre rive de l’Atlantique, le jeune Bianciotti se voulait d’abord prêtre, avant de partir pour l’Europe afin de tenter une première carrière d’acteur, sans succès. Ce n’est que plus tard, à partir de 1961, que viendront l’installation en France, la littérature, le journalisme puis, progressivement, la reconnaissance et les honneurs.

Les multiples facettes de cette existence intranquille, René de Ceccatty était sans doute le seul à pouvoir les raconter avec autant de rigueur que de sensibilité. Son amitié de près de trente ans avec Hector Bianciotti lui a donné accès à de nombreux témoignages ainsi qu’aux archives de l’écrivain. Il en a exhumé un florilège de textes rares ou inédits, rassemblés en fin d’ouvrage, qui viennent compléter idéalement cette biographie magistrale.

René de Ceccatty est l’auteur de nombreux romans, essais et biographies, dont Pasolini (Folio), Alberto Moravia (Flammarion) et Elsa Morante, une vie pour la littérature (Tallandier).