La Vie culturelle en 19** nouveau numéro : 1951 à 1954

La revue en ligne de vulgarisation La Vie culturelle en 19** fait appel à contributions pour son nouveau numéro consacré aux années 1951 à 1953.

Nous attendons des articles courts (2500 mots maximum) sur des évènements de ces années, privilégiant les liens entre domaines (littérature et politique, art et histoire, etc.) liens entre évèbements ou entre personnalités. Voir les numéros parus depuis 2021 sur https://vieculturelle19.wordpress.com.

Les propositions sont à adresser dès maintenant et jusqu'au 31 mars 2026 à vieculturelle19@proton.me. Les suggestions d'illustration --libres de droits -- en pièces jointes.

A partir de ce uméro, nous accueillerons volontiers des articles sur les années qui ont fait l'objet d'un numéro précédent, de 1921 à 1950.