Appel à contribution pour la revue Astrolabe, rubrique "Varia" (numéro d’octobre 2026)

Astrolabe (ISSN 2102-538X) est une publication en ligne du Centre de Recherches sur les Littératures de Voyage (CRLV). Elle constitue l'un des éléments de la politique de publication du CRLV.

Après plus de vingt ans d’existence, Astrolabe se dote d’une ligne éditoriale nouvelle en adoptant une perspective interdisciplinaire forte qui associe les approches ressortissant à la fictionnalité, l’histoire, l’anthropologie, la géographie, les arts visuels ou encore l’intermédialité. Cette approche vise à explorer le champ des études viatiques dans toute sa diversité, dans la lignée des travel studies anglo-saxonnes.

Les chercheuses et chercheurs intéressés sont invités à soumettre des articles destinés à la rubrique Varia. Les chercheuses et chercheurs débutants sont les bienvenus. Chaque numéro d’Astrolabe accueille plusieurs articles en complément du dossier thématique.

Modalités de soumission :

Les articles, aux normes de la revue et d’une longueur comprise entre 30 000 signes et 45 000 signes maximum (espaces comprises), sont à envoyer le 15 avril 2026 au plus tard pour une parution dans le numéro d’octobre 2026, à l’adresse suivante : emmanuel.hourcade[at]ens-lyon.fr.

En cas d’acceptation, les articles seront soumis à une double expertise avec un expert externe choisi par les éditeurs du numéro (grille d'évaluation fournie par Astrolabe), et un expert interne désigné par le comité de la revue.