L'art du roman selon Proguidis
Six ans après un premier tome intitulé Rabelais, que le roman commence, paraît enfin le deuxième volet de la trilogie annoncée sur l’art du roman de Lakis Proguidis. Dans L'Être et le roman. De Gombrowicz à Rabelais (Éditions du Canoë), qui se lit comme… un roman, le théoricien se penche sur "le corps romanesque" – le corps qui devient une catégorie esthétique dans l’art du roman. Un corps collectif constitué d’êtres fictifs que sont les personnages qui commencent à peupler l’imaginaire européen à partir du xvie siècle. Quelle nécessité psychique, spirituelle, civisationnelle a présidé à l’émergence de ce corps dans notre imaginaire ? Proguidis y voit une dimension de l’être humain que n’avait saisi aucune des branches du savoir constitué (théologie, philosophie, sociologie, anthropologie). Il s’agit donc de la naissance d’un art à part entière. Tous les éléments propres à l’esthétique de cet art sont déjà en oeuvre dans les quatre livres de Rabelais. Il les met en évidence par l’intermédiaire d’un dialogue avec un écrivain contemporain – Witold Gombrowicz. Ce dialogue permet de saisir l’informulé d’une époque par des cheminements inattendus qui passent de la lecture attentive de textes, d’Homère à la presse, de l’expérience personnelle à la réflexion philosophique, de rêves aux hasards saisissants.
