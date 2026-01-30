La recherche sur le(s) plurilinguisme(s) littéraire(s) : état des lieux et perspectives (numéro inaugural de la revue Plurilinguisme littéraire)

Présentation de la revue Plurilinguisme littéraire

Comité de rédaction de la revue :

Olga ANOKHINA — Chargée de recherche, ITEM (CNRS / ENS)

Valentina CHEPIGA — Chercheure associée, ITEM (CNRS / ENS)

Anne GODARD — Maîtresse de conférences, Département de français langue étrangère, Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3)

Anne-Laure RIGEADE — Maîtresse de conférences, Département de français langue étrangère, Université Paris-Est Créteil (UPEC)

Dirk WEISSMANN — Professeur des universités, Section d’études germaniques, Université Toulouse-Jean Jaurès

La Revue internationale et interdisciplinaire Plurilinguisme littéraire lance son premier numéro. Revue annuelle en libre accès, publiée en format numérique, elle est consacrée à l’étude des pratiques d’écriture, de création et de circulation des œuvres littéraires impliquant plusieurs langues, ainsi qu’aux cadres théoriques, méthodologiques et critiques permettant de les analyser.

Longtemps considéré comme marginal, le plurilinguisme littéraire constitue pourtant une réalité largement partagée, tant sur le plan social que dans l’histoire littéraire. De nombreux auteurs canoniques des littératures dites « nationales » — de Dante à Goethe, de Pouchkine à Tolstoï, de Rilke à Valéry, de Pessoa à Guimarães Rosa — étaient bilingues ou plurilingues, et leurs œuvres sont traversées par des dynamiques linguistiques complexes, souvent invisibilisées par des cadres critiques monolingues hérités et/ou par des logiques éditoriales.

Le projet de la revue est né des travaux menés depuis plus de deux décennies, individuellement et collectivement, dans le champ du plurilinguisme littéraire. Si ce champ a connu un développement particulièrement dynamique, attesté par un nombre croissant de publications et de manifestations scientifiques, la diffusion des recherches s’est jusqu’à présent opérée principalement à travers des ouvrages collectifs ou des numéros thématiques de revues généralistes. Dans l’espace scientifique européen, il n’existe pas encore de revue spécifiquement dédiée à ce domaine interdisciplinaire, alors même qu’il constitue aujourd’hui un axe majeur de renouvellement des études littéraires.

La création de la revue Plurilinguisme littéraire répond ainsi à la nécessité de disposer d’un espace de publication régulier et identifiable, susceptible de fédérer la communauté scientifique travaillant sur ces questions et d’inscrire les débats dans la durée. Elle vise également à rendre plus lisible un champ marqué par une forte hétérogénéité conceptuelle et terminologique, où coexistent des notions telles que bilinguisme, plurilinguisme, multilinguisme, hétérolinguisme, translinguisme, translanguaging, code-switching ou mixtilinguisme. Sans imposer de cadre théorique unique, la revue entend offrir un lieu privilégié de discussion critique, comparative et plurilingue sur ces catégories, en accordant une attention particulière à la terminologie dans les différentes langues.

La ligne éditoriale de la revue repose sur une approche résolument interdisciplinaire. Plurilinguisme littéraire accueille des contributions relevant des études littéraires, de la linguistique, de la traductologie, de la critique génétique, de la sociolinguistique, de la (neuro)psycholinguistique, des sciences cognitives ou encore de la didactique des langues et des littératures, dès lors qu’elles interrogent la créativité littéraire en situation de pluralité linguistique. La revue s’intéresse à l’ensemble des manifestations du plurilinguisme : alternance codique, autotraduction, écriture simultanée en plusieurs langues, collaboration avec des traducteurs allophones, mais aussi plurilinguisme latent ou dissimulé, lorsque des œuvres apparemment monolingues résultent d’interactions complexes entre plusieurs langues, perceptibles notamment à travers l’étude des brouillons et des archives.

Enfin, la revue se distingue par un engagement fort en faveur de la diversité linguistique scientifique. La pluralité linguistique constitue non seulement son objet de recherche, mais aussi un principe éditorial pleinement assumé. Plurilinguisme littéraire publie des articles en six langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien et portugais), reflétant à la fois la diversité linguistique des œuvres étudiées et celle des chercheuses et chercheurs qui les analysent. Ce choix s’inscrit dans une conception de la science ouverte, inclusive et accessible, attentive à la circulation des savoirs dans différents espaces linguistiques et en résonance avec les appels récents à préserver et valoriser le plurilinguisme dans la recherche.

—

APPEL À CONTRIBUTIONS DU PREMIER NUMERO

« La recherche sur le(s) plurilinguisme(s) littéraire(s) : état des lieux et perspectives »

Ce premier numéro, qui marque le lancement de la revue, a pour objectif de dresser un état des lieux des recherches menées jusqu’à aujourd’hui sur le(s) plurilinguisme(s) littéraire(s) et d’explorer les perspectives théoriques, méthodologiques, poétiques et politiques ouvertes par l’étude d’œuvres et de corpus plurilingues.

Dans un contexte marqué par la mondialisation, l’intensification des circulations culturelles, les migrations et la remise en question des paradigmes monolingues de la littérature, ce numéro entend rassembler des travaux issus de différentes disciplines et portant sur des corpus patrimoniaux ou contemporains, européens ou extra-européens. Sans prétendre à l’exhaustivité, il ambitionne de réunir des contributions significatives permettant de rendre compte de l’étendue, de la diversité et de la profondeur du champ de recherche dans ce domaine.

Ce numéro accueillera de manière privilégiée des articles à dominante théorique, historique ou métacritique, susceptibles d’interroger les cadres conceptuels existants, d’en proposer une cartographie critique ou d’en analyser les évolutions. Ce qui est en jeu, à travers l’étude du plurilinguisme littéraire, c’est à la fois le renouvellement des corpus, des méthodes et des outils théoriques, mais aussi une reconfiguration plus large des approches de la littérature, envisagée à partir de ses dynamiques linguistiques, culturelles et transnationales.

Ce premier numéro de la revue Plurilinguisme littéraire, qui ouvre une nouvelle voie à la diffusion des recherches sur l’écriture entre les langues, a pour objectif de proposer le bilan des travaux et des approches qui ont pu être développés en Europe et ailleurs.

Conformément à la ligne éditoriale de la revue, les contributions pourront relever de différentes disciplines (études littéraires, linguistique, traductologie, critique génétique, didactique des langues et des littératures, etc.) et porter sur des corpus variés, sans restriction de période ou d’aire culturelle.

—

Axes de réflexion

Les propositions pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants, sans caractère exclusif :

1) Cartographies et traditions critiques du plurilinguisme littéraire

– États des lieux historiographiques et disciplinaires du champ.

– Le plurilinguisme littéraire dans les traditions critiques nationales ou linguistiques.

– Dialogues, transferts, convergences et écarts entre traditions critiques (francophone, germanophone, anglophone, italophone, etc.).

2) Pratiques d’écriture et formes du plurilinguisme

– Approches et outils mobilisés pour analyser les pratiques d’écriture plurilingues.

– Apports de la traductologie, de la critique génétique, de la linguistique ou des sciences cognitives.

– Typologies et poétiques du plurilinguisme littéraire.

3) Corpus, lecture et réception

– Repenser les corpus et les catégories littéraires à partir des œuvres plurilingues.

– Évolutions diachroniques des pratiques plurilingues et de leur réception.

– Théories de la lecture plurilingue : compréhension partielle, opacité, non-traduction, dispositifs éditoriaux.

4) Enjeux sociaux, institutionnels et politiques

– Hiérarchies linguistiques, (in)visibilisation et glottophobie dans le champ littéraire.

– Rôle des institutions, des prix et des politiques éditoriales dans l'effacement ou la valorisation du plurilinguisme littéraire.

– Articulations entre plurilinguisme littéraire, mondialisation, migrations et héritages coloniaux.

—

Modalités de soumission

Les propositions d’articles (environ 500 mots), accompagnées d’une bibliographie indicative sont à envoyer avant le 30 mars 2026 à l’adresse suivante : plurilinguisme.litteraire@gmail.com avec copie à olga.anokhina@ens.fr.

Les articles pourront être rédigés dans l’une des six langues de publication de la revue (français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais).

Les textes des articles acceptés devront comporter :

– le texte de l’article (35 000 signes maximum).

– des résumés en trois langues,

– cinq mots-clés en trois langues,

– une notice bio-bibliographique (d’environ 150 mots).

—

Calendrier

– Date limite d’envoi des propositions : 30 mars 2026

– Réponse du comité de rédaction : 15 avril 2026

– Remise des articles complets : 20 juin 2026

– Évaluation par les experts : 30 septembre 2026

– Retour aux auteurs : 15 octobre 2026

– Remise des textes définitifs : 30 novembre 2026

– Publication du numéro : décembre 2026-janvier 2027

—

Voir l’intégralité de l’appel en six langues :

https://www.item.ens.fr/appel-a-communications-la-recherche-sur-les-plurilinguismes-litteraires-etat-des-lieux-et-perspectives-1er-numero-de-la-nouvelle-revue-plurilinguisme-litteraire/