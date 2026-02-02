Les éditions du Tripode rééditent le recueil des Lettres non-écrites publié en 2021 par David Geselson, augmenté d’une quinzaine de lettres inédites : comment trouver les mots justes pour dire l’intensité de la vie ? David Geselson réinvente l’art de l’écrivain public. Depuis plusieurs années, il est à l’écoute de personnes qui portent une lettre en eux, une lettre qu’il n’ont jamais pu écrire. À ceux‑là, il prête ses mots. De ces fragments de vie jaillissent la voix de ces êtres d’une profonde humanité. Le recueil est à l'origine d'un spectacle programmé au Théâtre des Bouffes du Nord (Paris) du 19 au 21 mars, puis les 12 et 13 mai mais aussi au Festival Carrefour international de théâtre (Montréal) en juin .