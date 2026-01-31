David Geselson, Lettres non-écrites

Nouvelle édition revue et augmentée d’une quinzaine de lettres inédites.

Dans ces Lettres non-écrites, David Geselson réinvente l’art de l’écrivain public. Depuis plusieurs années, ce comédien et metteur scène se met à l’écoute des gens qui portent une lettre en eux, une lettre qu’ils n’ont jamais pu écrire. Il recueille leurs paroles, écrit la lettre pour eux, et la joue le soir même sur la scène d’un théâtre. Lettres non-écrites rassemble en une anthologie les plus fortes d’entre elles. En mettant ses mots à leur service, David Geselson restitue les voix de toutes ces personnes pour les faire jaillir. Ce sont de nombreux fragments de vie qui nous sont donnés à lire, chacun avec son ton propre, et où tous ont en commun une profonde humanité. Rassemblées par thématiques (enfances, amours, deuils), ces lettres nous ramènent aux moments les plus importants de la vie de chacun, à nos émotions les plus essentielles.

David Geselson est écrivain, comédien et metteur en scène. Lettres non-écrites est son premier livre publié au Tripode (prix Révélation du premier roman 2022 par la Société des Gens de Lettres).



L'illustration de couverture a été réalisée par Bridg'.