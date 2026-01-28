Prix Ary Scheffer 2026

Le Comité de Liaison des Associations Dix-neuviémistes (CL 19) a créé un prix annuel destiné à couronner une thèse de doctorat ou un mémoire de troisième cycle portant sur le XIXe siècle (1789-1914). Ce prix a été décerné pour la première fois en 2016, dans l’esprit du CL 19, qui réunit sociétés savantes, groupes de recherche, musées, bibliothèques et institutions culturelles concernées par l’étude du XIXe siècle.

ARTICLE 1 – Modalités d’attribution.

Le Prix est attribué tous les ans par la Présidente du jury du Prix de recherche des associations dix-neuviémistes, sur proposition du jury réuni pour examiner les travaux soumis. Le jury peut proposer de ne pas attribuer le Prix si aucune des thèses déposées ne lui paraît avoir les qualités requises.

ARTICLE 2 – Conditions d’attribution.

Les candidats, de nationalité française ou étrangère, devront avoir soutenu avec succès, au cours des deux années précédant la date de son dépôt auprès du jury, une thèse de doctorat ou un mémoire de troisième cycle rédigé(e) en français et portant sur le XIXe siècle (1789- 1914). Chaque doctorat ou mémoire de troisième cycle ne peut être présenté qu’une fois pour l’attribution du Prix. Il est demandé au lauréat ou à la lauréate de faire figurer dans l’ouvrage publié, par un bandeau ou par une mention en page de garde, que le Prix Ary Scheffer des associations dix-neuviémistes lui a été attribué (pour aide à la publication).

ARTICLE 3 – Montant.

Le montant du Prix est fixé chaque année par le jury du Prix. Ce Prix est destiné à aider à la publication de la thèse et à la poursuite des travaux de recherche du lauréat. Au cas échéant, un deuxième prix ou deux accessit pourront être attribués, également en vue d’aider la publication des thèses et la poursuite des travaux des candidats.

ARTICLE 4 – Jury.

Le jury du Prix de thèse du CL 19 est présidé par Mme Gaëlle RIO, directrice du Musée de la Vie romantique. Le jury est composé, en plus de la Présidente, de quinze à vingt membres issus des différentes associations représentées au sein du CL 19, sur la base du volontariat. Le jury se réserve le droit de faire appel à des experts indépendants pour exprimer leur avis sur les thèses proposées.

ARTICLE 5 – Modalités de candidature.

Les candidats au Prix de thèse doivent fournir, en format .pdf exclusivement, la thèse de doctorat ou le mémoire de troisième cycle soumis au jury (privilégier les PJ ou les liens pérennes ; éviter les liens de téléchargement temporaires), le rapport de soutenance, la copie d’une pièce d’identité, une attestation de l’obtention du diplôme de troisième cycle et un C.V. sans liste de publications.

—

Ce dossier sera envoyé par mail à l’adresse suivante : bureaudeliaisonxix@gmail.com pour la campagne 2026, avant le 15 février 2026.