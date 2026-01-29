Albineana. Cahiers d’Aubigné, 2025, n° 37 : "Les femmes dans la vie et l’œuvre d’Agrippa d’Aubigné" (dir. Mathilde Bernard, Nadine Kuperty-Tsur, Alicia Viaud)
Paris, Classiques Garnier, coll. « Albineana Cahiers d’Aubigné », n° 37, 2026
Bulletin de la Société des Amis d'Agrippa d'Aubigné, Albineana propose une fois par an des analyses et des informations sur l'œuvre de l'écrivain, sur ses contemporains et sur son époque.