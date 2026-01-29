Albineana. Cahiers d’Aubigné, 2025, n° 37 : "Les femmes dans la vie et l’œuvre d’Agrippa d’Aubigné" (dir. Mathilde Bernard, Nadine Kuperty-Tsur, Alicia Viaud)

Albineana, Cahiers d’Aubigné 2025, n° 37. Les femmes dans la vie et l’œuvre d’Agrippa d’Aubigné

Sous la direction de Mathilde Bernard, Nadine Kuperty-Tsur et Alicia Viaud

Paris, Classiques Garnier, coll. « Albineana Cahiers d’Aubigné », n° 37, 2026

Bulletin de la Société des Amis d'Agrippa d'Aubigné, Albineana propose une fois par an des analyses et des informations sur l'œuvre de l'écrivain, sur ses contemporains et sur son époque.

Sommaire…

Lire les résumés…