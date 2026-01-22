Vitaliano Trevisan, Works (trad. Christophe Mileschi et Martin Rueff)

« Pourquoi est-ce que je finis toujours par trouver un travail, me disais-je, pourquoi est-ce qu’on ne me laisse pas tranquillement aller à la dérive ? Devenir clochard. C’était une des possibilités que j’envisageais. Que j’envisage encore. Mais je n’en ai pas le courage. Je me souviens de mon père, le policier Arturo, avec son uniforme toujours impeccable ; et de mon grand-père et de la dignité avec laquelle il portait ses habits de fête. Des absurdités qui ne me quittent jamais. L’origine est un habit avec lequel on n’en finit jamais. »

Works ? Le travail comme condamnation et perdition, le travail qui s’inscrit dans l’âme et dans le corps : le travail comme ce qui fait et qui défait la vie. Dans un style aussi original qu’un classique de jazz, fait de précision hallucinée, de liberté de ton et de profondeur sans cynisme, Vitaliano Trevisan raconte le travail dans ce lieu où il est une religion : le Nord-Est italien, des années 1970 aux années 1990. C’est qu’il aura fait mille genres de travail, tant de jobs, tant de works.

À travers le prisme de la vie au travail, Trevisan explore non seulement les mutations de l’Italie, ses modernisations mensongères – celles dont Berlusconi fut à la fois l’effet et la cause –, mais aussi sa propre vie : l’échec de l’amour, les mécanismes de pouvoir à l’œuvre dans toute relation, l’histoire de sa propre famille, qui comme celle de toutes les familles est toujours « une histoire d’argent ».

Cette édition se clôt par « Là où tout a commencé », texte écrit par l’auteur en 2021, considéré comme son testament littéraire.

