Entre Paris et Rio de Janeiro : la dramaturgie de Júlia Lopes de Almeida (en ligne)

Prochaine séance du webinaire mensuel « Circulations théâtrales : le rôle des agentes », le vendredi 30 janvier de 14h à 16h, sur BBB, avec

Flávia Hiroki (Université Marie et Louis Pasteur) pour une conférence intitulée « Entre Paris et Rio de Janeiro : la dramaturgie de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), influences théâtrales françaises et construction d’une identité féminine brésilienne dans la Première République au Brésil (1889-1930) ».

Le webinaire se veut accessible à toutes et à tous, aux chercheurs et aux chercheuses, aux étudiantes et aux étudiants, aux curieux et aux curieuses, aux amies et aux amis, que vous souhaitiez rejoindre le groupe de recherche ou simplement écouter les conférences.

Pour participer à l’événement, vous pouvez vous connecter sur le lien suivant : https://bbb.univ-avignon.fr/rooms/txo-fyd-5sy-ntg/join

—

Entre Paris et Rio de Janeiro : la dramaturgie de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934),

influences théâtrales françaises et construction d’une identité féminine brésilienne dans la Première République au Brésil (1889-1930)

L’œuvre de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), autrice et dramaturge brésilienne est marquée par les échanges culturels et littéraires entre Rio de Janeiro et Paris. Sa relation avec ces deux territoires, nourrie par ses séjours en Europe et ses réseaux de sociabilité intellectuelle, ainsi que par l’intégration de références françaises dans son écriture, permet d’interroger les circulations culturelles entre ces deux mondes. Cette communication examine l’influence du théâtre français sur l’œuvre de Júlia Lopes de Almeida et les débats sur la place des femmes dans la littérature et la dramaturgie à travers l’étude de la pièce A Herança (L’Héritage), mise en scène en 1908 lors de l’Exposition nationale à Rio.

Flávia Hiroki est doctorante en théâtre à l’École doctorale LECLA (Lettres, Communication, Langues, Arts), sous la direction de Christine Douxami et Mara Montanaro. Ancienne professeure à l’Université Sagrado Coração (Brésil), elle mène depuis 2012 des recherches sur les liens entre genre et théâtre. Elle est titulaire d’un Master de l’UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas et a contribué à l’ouvrage "Gênero expandido: performances e contrassexualidades", dirigé par Dodi Leal et Marcelo Deny.

—

Rappel du programme annuel 25-26

17 octobre : Marianne Bouchardon, Sorbonne Université : « Suzanne Lalique, décoratrice et costumière à la Comédie-Française : l'invention d'un style qui s'exporte »

14 novembre : Oriane Chevalier, Université Clermont Auvergne : « Judith Gautier : traductrice du théâtre chinois et japonais pour la Belle Époque »

12 décembre : Florence Filippi, Université de Rouen : « D’un siècle à l’autre : Mlle Raucourt et Mlle George ou le renouvellement des modèles (1780–1830) »

30 janvier : Flávia Hiroki, Université Marie et Louis Pasteur : « Entre Paris et Rio de Janeiro : la dramaturgie de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), influences théâtrales françaises et construction d’une identité féminine brésilienne dans la Première République au Brésil (1889-1930) »

18 mars : présence du webinaire lors de la JE « invisibiliser/visibiliser les femmes » à l'Université Bourgogne-Europe.

27 mars : Bernard Jeannot-Guerin, Université de Lorraine : « De Dufresne à Dion, le souffle des chanteuses québécoises et le renouveau du spectacle musical français (1970-2000) »

10 avril : Véronique Lochert, Université de Haute-Alsace : « Les dédicaces, indices du rôle joué par les reines dans la circulation du théâtre européen aux XVIe et XVIIe siècles »

29 mai : Céline Candiard, Université Lumière-Lyon 2 : « Comédiennes françaises en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles) »

Contacts

Corinne François-Denève : corinne.francois@u-bourgogne.fr

Nicolas Diassinous : nicolas.diassinous@univ-avignon.fr

L’argumentaire du webinaire est disponible ici : https://www.fabula.org/actualites/129952/circulations-theatrales-le-role-des-agentes-saison-2-webinaire.html