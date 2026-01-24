D.L.T. Didactique, Linguistique et Traduction - Appel à contributions pour le numéro Varia - Vol 3-1, 2026

D.L.T., Didactique, Linguistique et Traduction, est une revue scientifique pluridisciplinaire à comité de lecture, publiée deux fois par an par le département des langues étrangères de l’École Normale Supérieure (ENS) de Mostaganem, en Algérie. La revue s'inscrit dans une démarche d'excellence académique et vise à contribuer à l’avancement des connaissances dans les domaines de la didactique des langues, des études linguistiques et de la traductologie.

Mission et objectifs

La revue D.L.T. a pour ambition de promouvoir des recherches novatrices et rigoureuses, en offrant un espace de diffusion et de discussion pour des travaux scientifiques originaux et de haute qualité. Son objectif principal est de valoriser les contributions académiques pertinentes dans les trois disciplines clés qui constituent son champ d’étude :

· La didactique des langues, qui explore les méthodes, les pratiques pédagogiques et les approches innovantes dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères.

· Les études linguistiques, qui analysent les phénomènes linguistiques sous leurs multiples aspects : théoriques, descriptifs, comparatifs et appliqués.

· La traductologie, qui examine les processus, les enjeux, et les défis liés à la traduction et à l’interprétation dans des contextes multilingues et interculturels.

La revue vise à encourager le dialogue interdisciplinaire entre chercheurs et praticiens en mettant en lumière des travaux de recherche fondamentaux et appliqués dans ces domaines.

Un cadre éditorial structuré et thématique

La revue D.L.T. s’efforce de répondre aux besoins de la communauté scientifique par la publication de numéros thématiques qui reflètent les avancées récentes et les problématiques émergentes dans ses champs d’intérêt. Les appels à contributions thématiques permettent aux chercheurs d’explorer des axes spécifiques et d’approfondir les enjeux majeurs qui traversent les disciplines couvertes.

Par ailleurs, la revue D.L.T. consacre régulièrement des numéros varia, offrant une plateforme ouverte à des recherches diversifiées et des approches interdisciplinaires. Elle publie également des numéros spéciaux, généralement dédiés à la valorisation des actes de colloques scientifiques organisés au niveau national ou international.

La revue D.L.T. accueille des articles originaux en français et en anglais, garantissant une large accessibilité et une visibilité accrue auprès des communautés scientifiques à travers le monde.

Organisation éditoriale

La revue D.L.T. repose sur une organisation éditoriale rigoureuse, structurée autour de trois comités :

1. Le comité scientifique, composé des éditeurs associés pionniers dans les trois diamines auxquels s’intéresse la revue D.L.T.

2. Le comité de lecture (comité éditorial), composé exclusivement de professeurs universitaires renommés, pionniers et experts dans les domaines de la didactique, de la linguistique et de la traductologie. Ce comité garantit l’intégrité académique et scientifique de la revue en assurant l’évaluation des soumissions à travers un processus de peer review anonyme et impartial.

3. Le comité de rédaction, composé principalement d’enseignants-chercheurs spécialisés en études françaises et anglaises au sein du département des langues étrangères de l’ENS de Mostaganem. Ce comité est chargé de superviser les processus éditoriaux et de veiller à la qualité scientifique des publications.

Un espace de dialogue scientifique

En s'appuyant sur une approche collaborative et ouverte, la revue D.L.T. joue un rôle crucial dans le développement et la diffusion des savoirs en établissant un pont entre les chercheurs, les enseignants, les étudiants et les professionnels des langues. La revue reflète également l’engagement de l’ENS de Mostaganem dans la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation éducative.

Avec une orientation résolument tournée vers l’international, D.L.T. ambitionne de devenir une référence incontournable pour les chercheurs et praticiens œuvrant dans les domaines de la didactique des langues, de la linguistique et de la traductologie.

—

Les modalités pratiques de soumission des propositions d’articles

La revue est hébergée officiellement par la plateforme algérienne des revues ‘ASJP’ (Algerian Scientific Jouranl Platform – https://www.asjp.cerist.dz). La procédure de soumission se fait uniquement et exclusivement via cette plateforme. Les auteurs sont invités à s’inscrire sur cette plateforme pour pouvoir ensuite soumettre leurs manuscrits suivant les étapes suivantes :

01 – Créer un compte sur la plateforme ASJP (https://www.asjp.cerist.dz/signup)

02 – Se connecter sur l’espace de la revue D.L.T. (https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/951)

03 – Télécharger la Template de la revue D.L.T. et suivre les consignes de rédaction (en français – en anglais)

04 – Se rendre sur l’espace de soumission de la revue D.L.T. (https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/951)

05 – Renseigner les informations demandées et soumettre votre article

06 – L’auteur reçoit une notification automatique en confirmant la soumission de son article

—

Pour toute information complémentaire, il est possible de contacter l’équipe éditoriale via le formulaire de contact (https://www.revue-dlt.com/blog/2024/01/31/contact/) ou par courriel : revue.dlt@gmail.com

L’équipe éditoriale s’engage à répondre aux courriels dans les 72 heures qui suivent la réception des demandes.

Les propositions doivent être soumises avant 30 juin 2026.

—

Les conditions d'évaluation

Après leur soumission, l’éditeur en chef procède sous 72 heures à l’analyse du taux de similarité des manuscrits via l’outil ‘Detectia’, disponible sur la plateforme ASJP. Seuls les manuscrits dont le taux de similarité ne dépasse pas les 30% pourront suivre la procédure d’évaluation. Les auteurs des manuscrits dont le taux de similarité dépasse les 30% recevront une notification de refus envoyée par de l’éditeur en chef.

Une fois vérifiés, les manuscrits qui respectent les consignes de rédaction selon la Template de la revue D.L.T seront soumis, en aveugle, pour évaluation à deux experts spécialistes affiliés à des établissements universitaires différents. Les experts auront deux mois pour évaluer les manuscrits et envoyer leurs rapports d’expertise selon la grille d’évaluation de la revue D.L.T.

Les auteurs peuvent suivre les différentes étapes de l’évaluation de leurs manuscrits directement via leur espace sur la plateforme ASJP :

1. Statut en couleur verte : le manuscrit est au niveau de l’éditeur en chef pour vérifier le respect des consignes de rédaction selon la Template de la revue.

2. Statut en couleur bleue : le manuscrit a été envoyé aux experts ; un chiffre indiquera le ou les experts ayant rendu leurs rapports d’expertise.

3. Statut en couleur verte : l’article est de nouveau chez l’éditeur en chef pour validation des rapports d’expertise.

L’éditeur en chef aura deux semaines pour informer l’auteur du manuscrit de la décision finale selon quatre cas de la figure :

· L’article est accepté pour publication en l’état.

· L’article est accepté pour publication avec des modifications mineures.

· L’article est accepté pour publication avec des modifications majeures.

· L’article est refusé.

Les articles acceptés pour publication

Les auteurs, dont les articles acceptés pour publication, seront informés par courriel et doivent télécharger, remplir et envoyer la charte de publication à l’éditeur en chef