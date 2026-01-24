Zofia Litwinowicz-Krutnik, De Renan au Sillon. Joseph Malègue : horizons intellectuels de l’œuvre

De Renan au Sillon. Joseph Malègue : horizons intellectuels de l’oeuvre permet de cerner les horizons intellectuels de l’ensemble des écrits de Joseph Malègue (1876-1940), écrivain auvergnat méconnu de l’entre-deux-guerres. Cet ouvrage ambitionne de remettre sa pensée érudite et exigeante, à l’avance sur son temps, en dialogue constant avec son oeuvre littéraire, dans son contexte historique, philosophique et théologique. C’est le riche et complexe ensemble de ses sources que nous allons parcourir en même temps que l’histoire intellectuelle et religieuse des XIXe et XXe siècles : les questions de l’exégèse catholique et protestante, l’influence d’Ernest Renan, la crise moderniste, les solutions blondéliennes et l’émergence du Sillon. Le corpus étudié inclut non seulement les romans et les nouvelles maléguiens mais aussi plusieurs inédits : correspondances, carnets et brouillons.

Zofia Litwinowicz-Krutnik est docteure en littérature française de Sorbonne Université. Ancienne élève de l’Université St Andrews en Écosse et boursière du gouvernement français, elle est actuellement enseignante-chercheuse à l’Institut de Philologie Romane de l’Université de Gdańsk (Pologne).