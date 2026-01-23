Asocialité de l'énergie ? Troisième séance du séminaire Balzac du GIRB, avec Émilie Pézard (Paris)

La troisième séance du séminaire Balzac du GIRB, consacré en 2025-2026 aux "asocialités balzaciennes", aura lieu le vendredi 13 février 2026 de 14h à 17h à la Bibliothèque Seebacher de l'Université Paris Cité (Campus Grands Moulins, 5 rue Thomas Mann, 75013, bâtiment A, 2e étage).

Émilie Pézard (Université de Poitiers) proposera une communication intitulée :

"Asocialité de l'énergie ?"

Le séminaire pourra également être suivi en ligne via Zoom. Le lien sera bientôt disponible.

La journée d'études conclusive aura lieu le 19 juin 2026 à la Maison de Balzac (Paris 16e).

En voici l'argumentaire (date limite d'envoi le 30 janvier 2026) : https://www.fabula.org/actualites/129528/en-dehors-de-la-vie-commune-asocialites-balzaciennes.html