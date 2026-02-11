L'enseignement et la recherche en Droit & Littérature : regards croisés entre l'Europe et la Suisse. Avec François Ost et Loïc Parein (Neuchâtel, Suisse, en ligne)

"L'enseignement et la recherche en Droit & Littérature - Regards croisés entre l'Europe et la Suisse"

Grande webconférence de clôture du cycle 2025/2026

Le mouvement Droit & Littérature : à la découverte d’un domaine de recherche aux mille facettes

du réseau "Les jeunes chercheur-se-s en Droit & Littérature

Le 12 mai 2026, 17h15 - 18h45

Intervenants :

François Ost, Professeur émérite, Université catholique de Louvain (Belgique)

Loïc Parein, Docteur en droit, Co-directeur du Laboratoire Droit & Littérature, Université de Lausanne (Suisse)

Modération : Camille Loutsch, Doctorante, coordinatrice du réseau et co-responsable "Plume de Justice", Université de Neuchâtel (Suisse)

Résumé : Comment enseigner le mouvement “Droit & Littérature” aux étudiant-e-s ? Comment transmettre cette matière ? Comment convaincre de son importance ? Quelle place lui accorder en droit positif et en philosophie du droit ? Quels sont les domaines de recherches juridico-littéraires qui sont restés inexplorés à ce jour ? Pour répondre à ces questions, le réseau a l’immense honneur d’accueillir deux conférences des pères du mouvement Droit & Littérature en Europe et en Suisse : le Prof. François Ost et le Dr iur. Loïc Parein. Chacun partagera, séparément, son expérience d’enseignant et de chercheur, avant d’échanger ensemble dans un débat avec les jeunes chercheur-e-s du réseau qui sera modéré par Camille Loutsch.

Après les deux webconférences, un moment d'échange avec le public présent en ligne est prévu.