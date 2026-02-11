Droit et littérature : un grand potentiel interdisciplinaire. Avec Alexandra Juster (Neuchâtel, Suisse, en ligne)

"Droit et littérature : un grand potentiel interdisciplinaire"

Webconférence donnée dans le cadre du cycle 2025/2026

Le mouvement Droit & Littérature : à la découverte d’un domaine de recherche aux mille facettes

du réseau "Les jeunes chercheur-se-s en Droit & Littérature"

Le 20 avril 2026, 17h15-18h15, en ligne exclusivement

Intervenante : Alexandra Juster, Post-doctorante, Institut de Littérature comparée, Université d’Innsbruck (Autriche).

Résumé : Alexandra Juster présentera les concepts clés qui accompagnent ses réflexions sur les possibles intersections entre le droit et la littérature dans son récent volume Law, Literature and Legal Counterfactuals. A Method of Contrastive Discourse Analysis Using the Example of Contemporary Literature (2025). Sur le plan théorique, elle montrera d’abord les connexions entre le droit et la littérature à travers l’herméneutique et le discours. Suivront quelques illustrations concrètes du discours de droit dans la fiction littéraire et ses liens avec le droit réel. Son intervention vise à mettre en évidence l’intérêt du texte écrit comme interface potentielle entre différentes disciplines, notamment entre le droit et la littérature, mais aussi entre d’autres épistèmes.

La webconférence sera suivie d'un moment d'échange avec le public présent en ligne.

Organisation et modération : Camille Loutsch, coordinatrice du réseau, Université de Neuchâtel (Suisse)