Communauté et pouvoir de la fiction (Créteil)

Séminaire FRAPP / UPEC

"Communauté et pouvoir de la fiction (2025-2026)"

Les vendredis - 14h à 17h - Créteil, Campus Centre

Les communautés imaginées introduites dans l’étude des idéologies nationales par Benedict Anderson sont devenues, au-delà de la théorie qu’elles sous-tendent, une notion qui irrigue, outre les sciences politiques d’où elles sont issues, la géographie, la sociologie, l’histoire, etc. Postulant la nécessité d’une « faculté imaginante » pour créer une communauté dont les membres ne se connaissent pas tous entre eux, la communauté imaginée devient un outil pertinent pour tout type d’institution, pas seulement la nation.

Partant de la conviction que les Empires aussi produisent des communautés imaginées (qu’il faudrait définir : inégale ? diverse ? universelle ? etc.), le séminaire explore la manière dont la gestion du plurilinguisme, bien différente de celle des nations modernes, contribue ou contrarie l’Empire comme communauté imaginée. Les séances s’appuient sur des études de cas réels ou appartenant à la fiction qui donnent lieu à un dialogue entre des historiens, dont des spécialistes du fait colonial, et des représentants d’autres disciplines (littérature, philosophie, etc.).

—

Programme

30 Janvier

Graciela Villanueva (IMAGER, UPEC) : La nation comme communauté imaginée : perspectives latino-américaines

6 Février

Anne Teulade (LIS, UPEC) : L'émergence de la fiction comme monde possible aux XVIe et XVIIe siècle : créer des communautés nouvelles

20 Février

Graciela Villanueva (IMAGER, UPEC) : La communauté comme utopie ou comme dystopie : lectures de Jorge Luis Borges

27 Février

Graciela Villanueva (IMAGER, UPEC) : Titre à venir

13 Mars

Yolaine Parisot (LIS, UPEC) : Faire communauté dans la fiction littéraire postcoloniale : contre-fictions politiques caribéennes et africaines

20 Mars

Anne Teulade (LIS, UPEC) : La réalité de la fiction chez Cervantès : communautés dissidentes et communautés de lecteurs

27 Mars

Yolaine Parisot (LIS, UPEC) : L’imaginaire démocratique dans les fictions transnationales d’auteur / d’autrice

3 Avril

Anne Teulade (LIS, UPEC) : La fiction romanesque, lieu d'élaboration d'une communauté des vaincus de l'histoire

10 Avril

Yolaine Parisot (LIS, UPEC) : Fictions artistiques intersectionnelles, des communautés du care ?

Entrée libre sans inscription.

Ce séminaire est ouvert à toute personne inscrite en doctorat.

Informations pratiques

Séances de 14h à 17h aux dates indiquées dans le programme

Lieu: Université Paris Est-Créteil, Campus Centre, bâtiment i - salle i1-323

Ligne 8, station: Créteil Université

Contact: scol.eur.frapp@u-pec.fr