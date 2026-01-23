Communauté et pouvoir de la fiction (Créteil)
Séminaire FRAPP / UPEC
"Communauté et pouvoir de la fiction (2025-2026)"
Les vendredis - 14h à 17h - Créteil, Campus Centre
Les communautés imaginées introduites dans l’étude des idéologies nationales par Benedict Anderson sont devenues, au-delà de la théorie qu’elles sous-tendent, une notion qui irrigue, outre les sciences politiques d’où elles sont issues, la géographie, la sociologie, l’histoire, etc. Postulant la nécessité d’une « faculté imaginante » pour créer une communauté dont les membres ne se connaissent pas tous entre eux, la communauté imaginée devient un outil pertinent pour tout type d’institution, pas seulement la nation.
Partant de la conviction que les Empires aussi produisent des communautés imaginées (qu’il faudrait définir : inégale ? diverse ? universelle ? etc.), le séminaire explore la manière dont la gestion du plurilinguisme, bien différente de celle des nations modernes, contribue ou contrarie l’Empire comme communauté imaginée. Les séances s’appuient sur des études de cas réels ou appartenant à la fiction qui donnent lieu à un dialogue entre des historiens, dont des spécialistes du fait colonial, et des représentants d’autres disciplines (littérature, philosophie, etc.).
Programme
30 Janvier
Graciela Villanueva (IMAGER, UPEC) : La nation comme communauté imaginée : perspectives latino-américaines
6 Février
Anne Teulade (LIS, UPEC) : L'émergence de la fiction comme monde possible aux XVIe et XVIIe siècle : créer des communautés nouvelles
20 Février
Graciela Villanueva (IMAGER, UPEC) : La communauté comme utopie ou comme dystopie : lectures de Jorge Luis Borges
27 Février
Graciela Villanueva (IMAGER, UPEC) : Titre à venir
13 Mars
Yolaine Parisot (LIS, UPEC) : Faire communauté dans la fiction littéraire postcoloniale : contre-fictions politiques caribéennes et africaines
20 Mars
Anne Teulade (LIS, UPEC) : La réalité de la fiction chez Cervantès : communautés dissidentes et communautés de lecteurs
27 Mars
Yolaine Parisot (LIS, UPEC) : L’imaginaire démocratique dans les fictions transnationales d’auteur / d’autrice
3 Avril
Anne Teulade (LIS, UPEC) : La fiction romanesque, lieu d'élaboration d'une communauté des vaincus de l'histoire
10 Avril
Yolaine Parisot (LIS, UPEC) : Fictions artistiques intersectionnelles, des communautés du care ?
Entrée libre sans inscription.
Ce séminaire est ouvert à toute personne inscrite en doctorat.
Informations pratiques
Séances de 14h à 17h aux dates indiquées dans le programme
Lieu: Université Paris Est-Créteil, Campus Centre, bâtiment i - salle i1-323
Ligne 8, station: Créteil Université
Contact: scol.eur.frapp@u-pec.fr