Ecrire la performance : arts, littératures, poésie contemporaine (Cergy Paris Université)

Écrire la performance : arts, littératures, poésie contemporaines

18-20 mars 2026, Cy Cergy Paris Université

Organisation : Jean-François Puff et Juliette Drigny (Héritages - CY-Cergy) ; Gaëlle Théval (Cérédi - Université de Rouen); Cécile Mahiou (Acte)

Programme :

18 mars - 13h-17h - MSHS Annie Ernaux, Auditorium

ÉCRIRE LA PERFORMANCE? OUVERTURES.

Ouverture du colloque / Jean-François Puff et Juliette Drigny (HERITAGES, U.CY Cergy)

Introduction / Cécile Mahiou (ACTE, Paris 1) et Gaëlle Théval (Cérédi, U. de Rouen)

SESSION 1. ÉCRITURES AU LIEU DE L’OEUVRE : TEXTES / ACTES

Modération : Sally Bonn

L’ekphrasis performée : un jeu paratextuel / Damien Dion (ACTE, Paris 1)

Performances ouvertes. La performance à l’épreuve de la narratologie / Bruno Trentini (ECRITURES, U. de Lorraine)

Discussion et pause

Lecture publique mal vue mal dite mal écrite? Au sujet des “pièces ou morceaux, spécialement conçus, à cette seule fin” par Danielle Mémoire / Marie Frisson (THALIM, Sorbonne Nouvelle)

Explorer la relation entre le livre et la performance dans Finir en beauté de Sophie Calle / Ophélie Proulx-Giraldeau (U. Mc Gill, Montréal)

Les performances d’écrivains / Thomas Clerc (U. Nanterre)

Discussion et pause

18 mars - 18h-20h - 33 TOUR

PERFORMANCES

Christine Herzer / J’écris des dessins

Thomas Clerc / Lecture

Cyrille Martinez / Des poètes lisent devant zéro spectateur lors d’une biennale internationale

Cécile Mainard / Performance under reading conditions

Yoann Sarrat / HDC 24

Cocktail dinatoire

19 mars - 9h-17h30 - ENSAPC - Amphi

SESSION 2. POïÉTIQUES ET POÉTIQUES DES ECRITURES DE PERFORMANCE - 9h-12h45

Modération : Laurence Corbel

Archives à venir et textes en devenir : les performances à l’écrit des poètes des années 1990. À partir des textes de Nathalie Quintane. / Quentin Cauchin (MARGE, Lyon 3)

Vecteurs de l’expérience poïétique tarkosienne : écriture, voix, improvisation. / Fabiana Florescu (U. de Bucarest)

De l’action du témoignage vers le récit expérimental. Chronologie de l’après. / Elisabeth Morcellet (poète et performeuse, associée GERMS, Paris 8)

Discussion et pause

Des lectures performées aux écritures en actes : une théorie de l’après-coup. / Marion Daniel (ENSBA, Nantes-St Nazaire)

Devenir de “l’écriture exposée” : trace ou oeuvre? Commucation performative. / Claire Musiol (U. de Montpellier Paul Valéry)

Discussion

Déjeuner : buffet sur place

SESSION 2. POïÉTIQUES ET POÉTIQUES DES ECRITURES DE PERFORMANCE (Suite) - 14h15-18h

Modération : Barbara Formis

Écrire le jazz. From a Broken Bottle Traces of Perfume Still Emanate de Nathaniel Mackey. / Abigail Lang (ECHELLE, Paris Cité)

Faire le saut et devenir terrestre. Les récits de survie des Cahiers de Nijinski comme écritures poïétiques de performance. / Aurore Després (ELLIADD, U. de Franche-Comté)



Discussion et pause

Traces et partitions du sonore dans le texte théâtral contemporain : de l’onomatopée à la référence musicale. / Ulysse Caillon (ARTES, U. Bordeaux-Montaigne)

Des partitions de relations aux partitions d’attentions. Retour sur 15 ans d’écriture du geste. / Mélanie Perrier (ACTE, Paris 1 - Laboratoire du geste)

Où (en) est le poème? Une fable. Conférence-performance / Vincent Broqua (TransCrit, Paris 8) et Mairi McLaughlin (UC Berkeley)

Vernissage exposition Arts & Humanités Théâtre 95 (Points Communs)

Performance de Calixto Neto, “Outrar” - ENSAPC

20 mars - 9h-17h30 - MSHS Anne Ernaux - Auditorium

SESSION 3. RÉCITS, ENQUÊTES : HISTORIOGRAPHIES 1

Modération : Gaëlle Théval

Soirées poétiques au cabaret du Chat Noir : traces et échos. / Agnès Curel (MARGE, Lyon 3)

Archiver, raconter, médiatiser : le boom historiographique du happening new-yorkais, 1964-1966. / Nicolas Fourgeaud, (Haute École des Arts du Rhin)

Que reste-t-il de la performance, que reste-t-il des performeuses? Écrits et écritures de la performance au prisme du genre. / Anna Levy (PLURIELLES, U. Bordeaux-Montaigne)

Discussion et pause

Les éditions Al Dante : échos des performances littéraires des années 1990-2000. / Eugénie Péron-Douté (CREM, U. de Lorraine)

Enquêter / Reconstituer “Qui va gagner?” d’Éric Duyckaerts. / Benoît Toqué (Paris 8)

Discussion

Déjeuner : buffet sur place

SESSION 3. RÉCITS, ENQUÊTES : HISTORIOGRAPHIES 2 - 13h30

Quelle(s) archives(s) papier pour la performance poëtique? Apories et propositions critiques pour les Pythies de Julien Blaine. / Bénédicte Gorrillot, (ISH, U. Polytechnique des Hauts-de-France)

Entretien avec Julien Blaine. / Bénédicte Gorrillot et Gaëlle Théval

Discussion et pause

SESSION 4. ACTUALITÉS EN RECHERCHE-CRÉATION

Modération : Pascal Mougin

Audiodécrire la performance / performer l’audiodescription. / Laëtitia Dumont-Lewi (U. Lumière-Lyon 2)

Performance, intelligence artificielle et clôture de la représentation. / David Zerbib (Haute École d’Art et de Design de Genève / ESAAA)

Discussion et pause

Présentation du Manuel du geste performatif. Avec Ulla von Brandenburg. / Camille Florance (Sorbonne Nouvelle) et Benoît Résillot (performeur, chorégraphe et auteur)

Table ronde. Le “carnet de voix” : dispositif, créativité et interprétation d’une écriture de la performance / écritures situées et gestes partagés / Nathalie Brillant Rannou (CELLAM, Rennes 2); Valentina Cotterio et Sam Cornu (ICTT, U. d’Avignon)

Fin du colloque

INFORMATIONS PRATIQUES

Venir

- à la MSHS (Maison SHS Cy- Cergy) et à la 33Tour : 33 bvd du Port, 95011 Cergy - site des Chênes - plan d'accès

- à l’ENSPAC (École Nationale Supérieure d’Arts de Paris Cergy) : 2, rue des Italiens, 95000 Cergy - plan d’accès

- au Théâtre 95 - Points-Communs : 1, place du théâtre, 95000 Cergy

RER A direction Cergy-le-haut, arrêt Cergy Préfecture

Train depuis la gare Saint-Lazare, arrêt Cergy Préfecture

Contact organisation :

gaelle.theval@protonmail.com / jean-françois.puff@cyu.fr