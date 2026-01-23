Ecrire la performance : arts, littératures, poésie contemporaine (Cergy Paris Université)
Écrire la performance : arts, littératures, poésie contemporaines
18-20 mars 2026, Cy Cergy Paris Université
Organisation : Jean-François Puff et Juliette Drigny (Héritages - CY-Cergy) ; Gaëlle Théval (Cérédi - Université de Rouen); Cécile Mahiou (Acte)
Programme :
18 mars - 13h-17h - MSHS Annie Ernaux, Auditorium
ÉCRIRE LA PERFORMANCE? OUVERTURES.
- Ouverture du colloque / Jean-François Puff et Juliette Drigny (HERITAGES, U.CY Cergy)
- Introduction / Cécile Mahiou (ACTE, Paris 1) et Gaëlle Théval (Cérédi, U. de Rouen)
SESSION 1. ÉCRITURES AU LIEU DE L’OEUVRE : TEXTES / ACTES
Modération : Sally Bonn
- L’ekphrasis performée : un jeu paratextuel / Damien Dion (ACTE, Paris 1)
- Performances ouvertes. La performance à l’épreuve de la narratologie / Bruno Trentini (ECRITURES, U. de Lorraine)
Discussion et pause
- Lecture publique mal vue mal dite mal écrite? Au sujet des “pièces ou morceaux, spécialement conçus, à cette seule fin” par Danielle Mémoire / Marie Frisson (THALIM, Sorbonne Nouvelle)
- Explorer la relation entre le livre et la performance dans Finir en beauté de Sophie Calle / Ophélie Proulx-Giraldeau (U. Mc Gill, Montréal)
- Les performances d’écrivains / Thomas Clerc (U. Nanterre)
Discussion et pause
18 mars - 18h-20h - 33 TOUR
PERFORMANCES
Christine Herzer / J’écris des dessins
Thomas Clerc / Lecture
Cyrille Martinez / Des poètes lisent devant zéro spectateur lors d’une biennale internationale
Cécile Mainard / Performance under reading conditions
Yoann Sarrat / HDC 24
Cocktail dinatoire
19 mars - 9h-17h30 - ENSAPC - Amphi
SESSION 2. POïÉTIQUES ET POÉTIQUES DES ECRITURES DE PERFORMANCE - 9h-12h45
Modération : Laurence Corbel
- Archives à venir et textes en devenir : les performances à l’écrit des poètes des années 1990. À partir des textes de Nathalie Quintane. / Quentin Cauchin (MARGE, Lyon 3)
- Vecteurs de l’expérience poïétique tarkosienne : écriture, voix, improvisation. / Fabiana Florescu (U. de Bucarest)
- De l’action du témoignage vers le récit expérimental. Chronologie de l’après. / Elisabeth Morcellet (poète et performeuse, associée GERMS, Paris 8)
Discussion et pause
- Des lectures performées aux écritures en actes : une théorie de l’après-coup. / Marion Daniel (ENSBA, Nantes-St Nazaire)
- Devenir de “l’écriture exposée” : trace ou oeuvre? Commucation performative. / Claire Musiol (U. de Montpellier Paul Valéry)
Discussion
Déjeuner : buffet sur place
SESSION 2. POïÉTIQUES ET POÉTIQUES DES ECRITURES DE PERFORMANCE (Suite) - 14h15-18h
Modération : Barbara Formis
- Écrire le jazz. From a Broken Bottle Traces of Perfume Still Emanate de Nathaniel Mackey. / Abigail Lang (ECHELLE, Paris Cité)
- Faire le saut et devenir terrestre. Les récits de survie des Cahiers de Nijinski comme écritures poïétiques de performance. / Aurore Després (ELLIADD, U. de Franche-Comté)
Discussion et pause
- Traces et partitions du sonore dans le texte théâtral contemporain : de l’onomatopée à la référence musicale. / Ulysse Caillon (ARTES, U. Bordeaux-Montaigne)
- Des partitions de relations aux partitions d’attentions. Retour sur 15 ans d’écriture du geste. / Mélanie Perrier (ACTE, Paris 1 - Laboratoire du geste)
- Où (en) est le poème? Une fable. Conférence-performance / Vincent Broqua (TransCrit, Paris 8) et Mairi McLaughlin (UC Berkeley)
Vernissage exposition Arts & Humanités Théâtre 95 (Points Communs)
Performance de Calixto Neto, “Outrar” - ENSAPC
20 mars - 9h-17h30 - MSHS Anne Ernaux - Auditorium
SESSION 3. RÉCITS, ENQUÊTES : HISTORIOGRAPHIES 1
Modération : Gaëlle Théval
- Soirées poétiques au cabaret du Chat Noir : traces et échos. / Agnès Curel (MARGE, Lyon 3)
- Archiver, raconter, médiatiser : le boom historiographique du happening new-yorkais, 1964-1966. / Nicolas Fourgeaud, (Haute École des Arts du Rhin)
- Que reste-t-il de la performance, que reste-t-il des performeuses? Écrits et écritures de la performance au prisme du genre. / Anna Levy (PLURIELLES, U. Bordeaux-Montaigne)
Discussion et pause
- Les éditions Al Dante : échos des performances littéraires des années 1990-2000. / Eugénie Péron-Douté (CREM, U. de Lorraine)
- Enquêter / Reconstituer “Qui va gagner?” d’Éric Duyckaerts. / Benoît Toqué (Paris 8)
Discussion
Déjeuner : buffet sur place
SESSION 3. RÉCITS, ENQUÊTES : HISTORIOGRAPHIES 2 - 13h30
- Quelle(s) archives(s) papier pour la performance poëtique? Apories et propositions critiques pour les Pythies de Julien Blaine. / Bénédicte Gorrillot, (ISH, U. Polytechnique des Hauts-de-France)
- Entretien avec Julien Blaine. / Bénédicte Gorrillot et Gaëlle Théval
Discussion et pause
SESSION 4. ACTUALITÉS EN RECHERCHE-CRÉATION
Modération : Pascal Mougin
- Audiodécrire la performance / performer l’audiodescription. / Laëtitia Dumont-Lewi (U. Lumière-Lyon 2)
- Performance, intelligence artificielle et clôture de la représentation. / David Zerbib (Haute École d’Art et de Design de Genève / ESAAA)
Discussion et pause
- Présentation du Manuel du geste performatif. Avec Ulla von Brandenburg. / Camille Florance (Sorbonne Nouvelle) et Benoît Résillot (performeur, chorégraphe et auteur)
- Table ronde. Le “carnet de voix” : dispositif, créativité et interprétation d’une écriture de la performance / écritures situées et gestes partagés / Nathalie Brillant Rannou (CELLAM, Rennes 2); Valentina Cotterio et Sam Cornu (ICTT, U. d’Avignon)
Fin du colloque
INFORMATIONS PRATIQUES
Venir
- à la MSHS (Maison SHS Cy- Cergy) et à la 33Tour : 33 bvd du Port, 95011 Cergy - site des Chênes - plan d'accès
- à l’ENSPAC (École Nationale Supérieure d’Arts de Paris Cergy) : 2, rue des Italiens, 95000 Cergy - plan d’accès
- au Théâtre 95 - Points-Communs : 1, place du théâtre, 95000 Cergy
RER A direction Cergy-le-haut, arrêt Cergy Préfecture
Train depuis la gare Saint-Lazare, arrêt Cergy Préfecture
Contact organisation :
gaelle.theval@protonmail.com / jean-françois.puff@cyu.fr