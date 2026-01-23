Séminaire doctoral FRAPP : Communautés imaginées et politique des langues : perspectives épistémocritiques - du 26 janvier au 13 avril 2026 - UPEC, Campus Centre, salle i1-105 de 10h30 à 13h30

Ce séminaire doctoral associé à l’EUR FRAPP « Francophonies et Plurilinguismes : Politique des langues » s’intéresse à l’épistémologie des imaginaires littéraires et des imaginaires des langues, à partir de situations de plurilinguisme qui mettent en jeu les notions de marge, de périphérie et d’universel. Au-delà des corpus littéraires et grâce à leur réflexivité, il s’agit de mettre en perspective un certain nombre de questions qui se posent aujourd’hui au jeune chercheur en sciences humaines et sociales : la subjectivité et le point de vue situé et décentré, les circulations transnationales au sein des débats épistémocritiques actuels (dialogue entre traditions académiques, circulation des savoirs, traduction des concepts), la fécondité de ces débats en termes de relecture pour la recherche portant sur des siècles anciens, etc.

Il est ouvert à toute personne inscrite en doctorat.

Programme 2026

Séance 1 - 26 Janvier

Yolaine Parisot & Anne Teulade (LIS, UPEC), Graciela Villanueva (IMAGER, UPEC) -

Séance commune : Introduction du séminaire

Séance 2 - 02 Février

Yolaine Parisot, LIS (UPEC)

Situer le discours critique : communautés imaginées et noyau de l’intraduisible

Séance 3 - 9 Février

Graciela Villanueva, IMAGER (UPEC)

Lire depuis les marges. Littérature, langue nationale et traduction en Amérique Latine

Séance 4 - 16 Février

Yolaine Parisot, LIS (UPEC)

Eléments pour une histoire connectée des littératures : l’exemple des littératures postcoloniales

Séance 5 – 23 Février

Graciela Villanueva, IMAGER (UPEC)

Penser depuis les marges I : traduire les concepts/ traduire les pratiques. Une réflexion sur les "concepts voyageurs" de nation, modernité, postmodernité et avant-garde en Amérique Latine

Séance 6 – 09 Mars

Anne Teulade, LIS (UPEC)

Ecrire la langue de l’autre : les auteurs amérindiens entre deux cultures

Séance 7 – 16 Mars

Yolaine Parisot, LIS (UPEC)

Dialogues transatlantiques : malentendu ou mésentente ? L’exemplarité de la littérature haïtienne

Séance 8 – 23 Mars

Anne Teulade, LIS (UPEC)

Y a-t-il un regard féminin sur l’environnement ? Autour de l’écoféminisme

Séance 9 – 30 Mars

Graciela Villanueva, IMAGER (UPEC)

Penser depuis les marges II : colonial, néocolonial, postcolonial, colonialisme, colonialisme épistémique, colonialité, décolonialité. Débats contemporains en Amérique Latine

Séance 10 – 13 Avril

Anne Teulade, LIS (UPEC)

Voix lyriques féminines dans la poésie québécoise

Informations pratiques

Entrée libre sans inscription

Adresse : Université Paris-Est Créteil, Campus Centre, Bâtiment i - salle I1-105 de 10h30 à 13h30

Contact: scol.eur.frapp@u-pec.fr