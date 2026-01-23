Visibiliser l'oeuvre de Sandra Jayat, zingarina artiste plurielle (Paris, campus Condorcet)

Sandra Jayat (née en 1930 ou 1939 et décédée en février 2025) est une artiste française à l’œuvre protéiforme et riche. Elle est surtout connue pour ses tableaux, ses romans et ses poèmes. Mais elle a aussi eu une petite carrière musicale et a eu son timbre postal. Elle a exposé sa vie durant ses tableaux, très inspirés de Chagall, dans des galeries parisiennes, mais aussi aux États-Unis, en Italie, etc. Ce sont des œuvres multicolores, imprégnées de l’univers du voyage, du cirque, de chevaux, de fleurs, de musiciens et du nomadisme, où les couleurs pastel sont dominées par le bleu, et dans lesquelles elle insère des phrases poétiques.

Quant à ses œuvres littéraires, les conditions de leurs publications mériteraient à elles seules un roman. Entre les bouts de feuilles de poèmes déchirés et jetés dans une poubelle de café que Marcel Aymé ramasse et publie, la couverture du roman illustrée pour l’autrice par Jean Cocteau et à cause de quoi Jayat est accusée de vol d’image, son roman biographique mis au programme de l’Éducation nationale ou le même roman retravaillé une vingtaine d’années plus tard pour un public adulte.

Sa vie aura été marquée par ses nombreuses créations et de nombreux événements culturels qui font écho à l’histoire culturelle parisienne, nationale et internationale. Que ce soit sa participation active à la vie artistique parisienne des années 1950 à 1970 ou son engagement pour la reconnaissance de l’art romani/tsigane dans les années 1980 par une exposition à la Conciergerie, avec Tony Gatlif et Gérard Gartner, qui lui a valu la légion d’honneur.

Il était donc grand temps de lui consacrer un événement scientifique afin de mettre en lumière son œuvre. Cette première journée d’étude rassemblera des chercheuses et des chercheurs ayant pour objectif de mieux faire connaître ses différentes productions en posant sur elles un regard analytique rigoureux.





Programme

Journée d’études sur l’œuvre de Sandra Jayat

Date : Vendredi 13 février 2026, 14h30-19h

Lieu : Campus Condorcet, Paris - Aubervilliers, salle 0.010

14h30 : Accueil des participantes et participants

14h50 : Ouverture du colloque par l’organisatrice Cécile Kovacshazy (université de Limoges), « Visibiliser Sandra Jayat »

15h10 : Sidonia Bauer (université de Cologne), « Espoirami : le courage poétique de Sandra Jayat »

Pause

16h10 : Tifène Demargne (université de Limoges) et Clément Cornut (université de Limoges), « Les étapes du voyage dans La Zingarina ou l’herbe sauvage »

16h50 : Samuel Minne (chercheur indépendant), « Le tarot de Sandra Jayat »

17h30 : Discussion avec des personnes qui ont connu Sandra Jayat, Claire Cossée (Paris Cité), Cécile Kovacshazy, etc.

L’accès à la journée d’études est gratuit et ouvert à tout le monde.

L’adresse du campus est Cours des humanités,

Station de métro « Front populaire », ligne 12.

La salle 0.010 se situe dans le bâtiment de recherche nord.

NB : il est recommandé de réserver au préalable par mail.



