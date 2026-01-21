Henriette Levillain, Henry D. Thoreau. L'insoumis de Walden

Le 6 mai 1862, Henry D. Thoreau ferma les yeux, entouré des siens, dans sa ville natale, Concord (Massachusetts), qu’il n’avait presque jamais quittée. Il était âgé de quarante-quatre ans. Depuis sa prime jeunesse, dans les bois et auprès des animaux qu’il chérissait, il s’était préparé à la loi inéluctable de la mort. L’hommage rendu dans Walden ou la vie dans les bois à la vie sobre et à l’écoute des lois de la nature n’était pas alors d’actualité.

Or, quelle que soit sa version, intégrale ou abrégée, ce récit compte de nos jours parmi les best-sellers internationaux. Quant à Thoreau, il est considéré, à tort ou à raison, comme le pionnier de l’écologie.

En revanche, ses écrits en faveur de l’abolitionnisme secouèrent ses contemporains et inspirèrent plus tard des lecteurs aussi différents que le Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jack Kerouac ou Jim Harrison. Dans La Désobéissance civile, Thoreau encourageait chaque citoyen à refuser de payer ses taxes locales à un État qui ne condamnait pas l’esclavage, ce pour quoi il avait été mis une nuit en prison.

Cet essai littéraire révèle les contrastes d’une œuvre inclassable et la séduisante complexité d’un être énigmatique.

