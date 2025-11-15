Manel Belhadj Ali, Le romantisme français et la renaissance arabe. Héritages croisés

À travers une lecture renouvelée de l’histoire littéraire du romantisme français depuis sa réception en Orient, Manel Belhadj Ali apporte un éclairage décisif sur l’ampleur des circulations intellectuelles et artistiques entre l’Europe et le monde arabe, l’Égypte et la France en particulier.

S’appuyant sur des archives inédites consultées en France et en Égypte, dont une partie figure ici traduite, cette étude vise à montrer l’influence du romantisme français (1820-1830) sur la littérature arabe (1890-1930), en analysant les différentes traductions d’Alphonse de Lamartine, de Victor Hugo et d’Alphonse Karr.

Le travail de contextualisation permet au lecteur d’avoir une vision globale du romantisme européen dans sa complexité, de mieux cerner les thématiques romantiques (exaltation des sentiments, mise en question du rationalisme des Lumières, rejet des références classiques) et de comprendre enfin ce besoin d’aller vers un Orient régénérateur, bien au-delà des rêveries exotisantes.

Manel Belhadj Ali, docteure en littérature comparée (Sorbonne Université), s’intéresse à l’analyse comparative des adaptations littéraires et à l’étude des archives, en particulier des revues générales et féminines arabes à partir de la fin du xixe siècle.