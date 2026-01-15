Gilles Castagnès, La Bascule. Histoire d'un manuscrit inconnu d'Alfred de Musset

Postface de Frank Lestringant

Que se passe-t-il dans la tête d'un professeur d'université, chercheur en littérature, lorsqu'il découvre par hasard un manuscrit inconnu d'un écrivain auquel il a consacré tous ses travaux, en l'occurrence une nouvelle d'Alfred de Musset ?

C'est le point de départ d'une étonnante aventure qui opère une bascule permanente entre le Paris contemporain et celui de la fin de la Restauration, entre fiction et réalité.

Car dans ce livre, qui dévoile peu à peu la nouvelle de Musset dans son intégralité, le narrateur prend jalousement possession de sa découverte... à moins que ce ne soit le contraire.

Gilles Castagnès est professeur émérite de langue et littérature françaises à l'université Sogang de Séoul (Corée du Sud). Spécaliste d'Alfred de Musset, il a édité plusieurs de ses œuvres chez Classiques Garnier ces dernières années.