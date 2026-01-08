Marguerite Chabrol, L'Ésprit du burlesque. Une autre histoire du musical hollywoodien
L’ouvrage revisite l’âge d’or du film musical américain du XXe siècle en y cherchant l’héritage du théâtre burlesque qui se trouve aux origines du genre, mais que le cinéma a en partie effacé pour privilégier sa dimension romantique.
Si à Hollywood la comédie musicale est associée au romantisme et à l’onirisme, elle est dans le théâtre américain avant tout une forme satirique. Cet ouvrage enquête sur les vestiges cinématographiques de cette tradition satirique et les causes de son atténuation, pour des raisons notamment d’autocensure, mais aussi de ses résurgences. Cette histoire est centrée sur les performances féminines irrévérencieuses, issues du théâtre burlesque, qui ont caractérisé le style des grandes personnalités de la scène, et leur transposition hollywoodienne.
Sommaire
Introduction. Hollywood en huître perlière
I. Violons et glamour : une vision lyrique de Broadway
Chapitre 1. Cole Porter « dé-sophistiqué »
De la sophistication au lyrisme romantique
Compromis autour des satires
Chapitre 2. Que faire d’Ethel Merman??
Hollywood et Merman, une relation compliquée
Remplacer Merman
Du star vehicle au all star cast
II. Théâtre de variétés et mythe des origines
Chapitre 3. Nostalgie du vaudeville
Chant du cygne et résurrection(s) du vaudeville
Judy Garland et le vaudeville au présent
Les biopics révisionnistes
Chapitre 4. Des modalités de la satire et du comique
réflexif
La satire à travers les médias
Vestiges de satires scéniques
Singin’ in the Rain et la satire new-yorkaise
III. Résurgences du burlesque
Chapitre 5. Chassez le burlesque…
La lettre et l’esprit du Code de production
Stylisation du burlesque
La performance au féminin
Chapitre 6. La « minskysation » de Hollywood
La vague burlesque
Des burlesque queens aux bombes sexuelles
Féminin singulier
Corpus
Bibliographie et sources
Index des noms
Index des titres de numéros
Index des titres de films et spectacles
Table des illustrations