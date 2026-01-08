Marguerite Chabrol, L'Ésprit du burlesque. Une autre histoire du musical hollywoodien

L’ouvrage revisite l’âge d’or du film musical américain du XXe siècle en y cherchant l’héritage du théâtre burlesque qui se trouve aux origines du genre, mais que le cinéma a en partie effacé pour privilégier sa dimension romantique.

Si à Hollywood la comédie musicale est associée au romantisme et à l’onirisme, elle est dans le théâtre américain avant tout une forme satirique. Cet ouvrage enquête sur les vestiges cinématographiques de cette tradition satirique et les causes de son atténuation, pour des raisons notamment d’autocensure, mais aussi de ses résurgences. Cette histoire est centrée sur les performances féminines irrévérencieuses, issues du théâtre burlesque, qui ont caractérisé le style des grandes personnalités de la scène, et leur transposition hollywoodienne.

Lire sur le site de l'éditeur l'introduction de l'ouvrage…

—

Sommaire

Introduction. Hollywood en huître perlière





I. Violons et glamour : une vision lyrique de Broadway



Chapitre 1. Cole Porter « dé-sophistiqué »

De la sophistication au lyrisme romantique

Compromis autour des satires

Chapitre 2. Que faire d’Ethel Merman??

Hollywood et Merman, une relation compliquée

Remplacer Merman

Du star vehicle au all star cast

II. Théâtre de variétés et mythe des origines





Chapitre 3. Nostalgie du vaudeville

Chant du cygne et résurrection(s) du vaudeville

Judy Garland et le vaudeville au présent

Les biopics révisionnistes

Chapitre 4. Des modalités de la satire et du comique

réflexif

La satire à travers les médias

Vestiges de satires scéniques

Singin’ in the Rain et la satire new-yorkaise

III. Résurgences du burlesque





Chapitre 5. Chassez le burlesque…

La lettre et l’esprit du Code de production

Stylisation du burlesque

La performance au féminin

Chapitre 6. La « minskysation » de Hollywood

La vague burlesque

Des burlesque queens aux bombes sexuelles

Féminin singulier

Corpus

Bibliographie et sources

Index des noms

Index des titres de numéros

Index des titres de films et spectacles

Table des illustrations