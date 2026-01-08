Essai
Marguerite Chabrol, L'Ésprit du burlesque. Une autre histoire du musical hollywoodien

  • Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, coll. "Théâtres du Monde",
  • EAN : 9782379245817
  • 316 pages
  • Prix : 26 EUR
  • Date de publication :
L’ouvrage revisite l’âge d’or du film musical américain du XXe siècle en y cherchant l’héritage du théâtre burlesque qui se trouve aux origines du genre, mais que le cinéma a en partie effacé pour privilégier sa dimension romantique.

Si à Hollywood la comédie musicale est associée au romantisme et à l’onirisme, elle est dans le théâtre américain avant tout une forme satirique. Cet ouvrage enquête sur les vestiges cinématographiques de cette tradition satirique et les causes de son atténuation, pour des raisons notamment d’autocensure, mais aussi de ses résurgences. Cette histoire est centrée sur les performances féminines irrévérencieuses, issues du théâtre burlesque, qui ont caractérisé le style des grandes personnalités de la scène, et leur transposition hollywoodienne.

Sommaire

Introduction. Hollywood en huître perlière

I. Violons et glamour : une vision lyrique de Broadway

Chapitre 1. Cole Porter « dé-sophistiqué »

         De la sophistication au lyrisme romantique

         Compromis autour des satires

         Chapitre 2. Que faire d’Ethel Merman??

         Hollywood et Merman, une relation compliquée

         Remplacer Merman

         Du star vehicle au all star cast

 

II. Théâtre de variétés et mythe des origines

        Chapitre 3. Nostalgie du vaudeville

        Chant du cygne et résurrection(s) du vaudeville

        Judy Garland et le vaudeville au présent

        Les biopics révisionnistes

        Chapitre 4. Des modalités de la satire et du comique
        réflexif

        La satire à travers les médias

        Vestiges de satires scéniques

        Singin’ in the Rain et la satire new-yorkaise

 

III. Résurgences du burlesque

        Chapitre 5. Chassez le burlesque…

        La lettre et l’esprit du Code de production

        Stylisation du burlesque

        La performance au féminin

        Chapitre 6. La « minskysation » de Hollywood

        La vague burlesque

        Des burlesque queens aux bombes sexuelles

        Féminin singulier

 

        Corpus

        Bibliographie et sources

        Index des noms

        Index des titres de numéros

        Index des titres de films et spectacles

        Table des illustrations