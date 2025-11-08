Ruth Whelan, Le Voyage extraordinaire d'Élie Neau : du forçat pour la foi au catéchiste des esclaves Noirs. Avec une édition annotée de l' « Histoire abrégée des souffrances du sieur Élie Neau sur les galères et dans les cachots de Marseille » (1701)

Élie Neau (1662-1722), modeste marin saintongeais, est célèbre des deux côtés de l’Atlantique. Ce protestant est connu en France comme galérien-bagnard au Château d’If sous Louis XIV, et aux États-Unis comme catéchiste auprès des esclaves noirs de New York. On présente ici, pour la première fois, les deux volets de cette vie hors du commun réunis et reliés l’un à l’autre. Une nouvelle édition annotée de l’Histoire abrégée (1701) des souffrances de Neau, est précédée d’une enquête approfondie sur la construction du récit comme histoire de martyre, sur son auteur, Jean Morin, et sur la spiritualité du héros éponyme.

Ruth Whelan est l’auteure de plus d’une centaine de publications : livres, articles, chapitres et études scientifiques portant sur la culture littéraire, religieuse et politique des protestants français à l’époque du Grand Refuge (de 1680 à 1730). Maître de conférences à Trinity College Dublin de 1984 à 1997 ; puis titulaire de la chaire de français à Maynooth University en Irlande de 1997 à 2022, elle est professeure émérite de la même université depuis octobre 2022.

