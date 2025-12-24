Frédérique Lambert, Le souffle épique du néo-péplum contemporain. Du souffle antique à l’hyperréalité numérique

Préface d’Antoine de Baecque.

Cet ouvrage propose une relecture critique du néo-péplum contemporain, entendu comme une reconfiguration des récits antiques dans le cinéma populaire et la culture visuelle numérique depuis les années 2000. À partir d’un corpus allant de Gladiator à Megalopolis, en passant par 300, Noah ou Exodus: gods and Kings,Frédérique Lambert interroge la manière dont le récit épique se transforme à l’ère des effets spéciaux, de la saturation médiatique et des technologies numériques.

Mobilisant une approche esthétique, intermédiale et politique, le livre s’attache à définir la notion de « souffle épique » comme force narrative et sensorielle traversant les corps, les images, les récits et les figures du pouvoir. Il analyse les métamorphoses numériques du péplum, ses hybridations avec le superhéros, la science-fiction et la fantasy, ainsi que sa plasticité idéologique dans un contexte de crises globales.

L’ouvrage interroge également l’émergence d’un « hyperpéplum », capable de penser un monde post-historique à travers des figures renouvelées — architecte, prophète, survivante, hacker — et d’explorer de nouveaux régimes d’historicité. Une attention particulière est portée aux réécritures contemporaines de l’Odyssée et à la figure d’Ulysse comme archétype du héros moderne, errant et confronté à l’impossibilité du retour, question ravivée par l’annonce du film The Odyssey de Christopher Nolan.

Croisant études filmiques, narratologie et théorie critique, Le souffle épique du néo-péplum contemporain envisage le cinéma épique comme un laboratoire de la modernité esthétique, dans lequel le souffle — jadis principe vital stoïcien ou chant de l’aède — devient une forme rythmique et spéculative permettant de penser l’effondrement, l’altérité et les futurs possibles.

