Rachel Rajalu, La Gaieté

Audacieuse et impertinente, la gaieté est une attitude existentielle qui dispose à vivre avec légèreté, dans un sentiment de confiance face aux épreuves que nous traversons. La gaieté teinte nos croyances, nos pratiques, nos pensées positivement. Elle a aussi le pouvoir de transformer notre expérience du monde, de l’autre et de nous-mêmes pour augmenter notre puissance d’agir. Elle ne cesse d’activer et de réactiver notre désir d’être et notre plaisir d’exister, et cela peut-être plus encore dans l’adversité et la mort. En somme, elle incarne une prodigieuse force de vie, susceptible de nous conduire sur le chemin de la joie et de la vie bonne. C’est à partir de scènes issues de la littérature théâtrale que cet essai se propose d’explorer les manifestations de la gaieté dans différentes expériences fondamentales de la vie quotidienne afin d’en déceler les vertus. De l’amitié au politique, en passant par les relations amoureuses et nos liens aux êtres naturels, les pratiques de gaieté relèvent d’un véritable art de vivre par quoi une sagesse vient à s’inventer.

Sommaire

Introduction…

De la gaieté à la joie

Les pouvoirs de dilatation de la gaieté

L’amour gai

Politique d’un monde enjoué

La nature, désespérance et mythification de la gaieté

Face à la mort et à la vieillesse

Un art de vivre