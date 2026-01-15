Gabriel Laverdière, Images et récits des amours contrariées. L’homosexualité polonaise à l’écran, de 2004 à 2014

En 2004, la Pologne a rejoint l’Union européenne. Au cours de la décennie amorcée par ce nouveau partenariat, le thème de l’homosexualité a explosé dans la sphère publique : les débats médiatiques et politiques s’en sont emparés. Qu’en est-il du cinéma, qui rendrait compte des préoccupations sociales de son époque ?

Rarissime dans le cinéma polonais de la période communiste, la figure homosexuelle a émergé à la faveur de ces débats. Ce livre en étudie la dimension sociale, mais plus particulièrement les aspects esthétiques, à partir d’un corpus de films produits pendant la première décennie europunienne de la Pologne : des longs métrages de fiction réalisés par Małgorzata Szumowska, Tomasz Wasilewski, Jan Komasa, Izabella Cywińska, Magdalena Piekorz et Jan Kidawa-Błoński. La présentation et l’analyse des œuvres invitent à la découverte d’une cinématographie en pleine résurgence et à l’exploration d’une question brûlante de la réalité polonaise du XXIe siècle.

Par la lecture des six films retenus et en vertu de la diversité de propositions qu'ils contiennent, l’auteur soumet notamment à discussion l’identité (sexuelle ou nationale), l'hospitalité, la reliance (et la déliance), l'incommunicabilité, le plan d'accompagnement subjectif, le montage anaphorique, le stéréotype, le male gaze (ou le vice optique), l'être pour la mort, l'adaptation filmique et la réécriture, ou encore les transmondanéisations induites par les interfaces numériques. Quatre opérateurs guident l’analyse globale : l’histoire, la société, l’imaginaire et l’espace.

—

Table des matières

Introduction

Chapitre I. La Pologne, l’homosexualité, le cinéma : éléments

1. Des opérateurs d’analyse

2. Les films à l’étude

3. Des figures ambiguës

4. Le façonnement de l’identité nationale

5. À la défense des cinémas nationaux

6. Une décennie de transformations

Chapitre II. Le territoire imaginaire de la polonité

1. Le laboratoire européen de l’identité

2. Une remarque à caractère historique

3. L’heure des débats

4. Perception politique de l’homosexualité

5. Perception sociale de l’homosexualité

6. L’homosexuel comme étranger dans le récit national polonais

7. Le cinéma polonais et la représentation de l’homosexualité

8. Remarques sur le stéréotype

Chapitre III. L’indifférente nature, l’autre cap de la foi : Au nom de...

1. Des figures d’un passé persistant

2. La rugosité naturelle du masculin : une socialisation ritualisée

3. L’altérité et les pressions du tout de l’obligation sociale

4. La force indifférente de la nature et la masculinité à l’état pur

5. Un imaginaire de la foi

6. Une représentation de l’institution et de ses effets

7. Une dialogique chromatique

8. La lumière blanche purificatrice

9. Entre civilité et manifesteté de la nature

10. De la tradition à l’élargissement des horizons

11. Analyse complémentaire I : Les amants de Marone

Chapitre IV. Communication, liance et mutualité : Ligne d’eau

1. Une réception critique révélatrice

2. Un regard plus sociétal qu’historique

3. L’incommunicabilité : productive ou improductive ?

4. L’in‑communicabilité déliante ou reliante

5. Le plan d’accompagnement subjectif et l’être-pour-soi

6. Compagnonnage et mutualité

7. Le vice optique, ou la représentation du corps et de la sexualité

8. Les téléstructures du dévoilement

9. Mise à mort et déliance

10. L’eau reliante ou submergeante

11. Des poncifs coriaces (mais moins que la pensée à leur sujet)

12. Analyse complémentaire II : Somnolence

Chapitre V. Transmondanéisations : La Chambre des suicidés

1. Un épitexte révélateur

2. Un accueil critique foisonnant

3. Prémisses d’une macroproposition fictionnelle

4. Le legs romantique, pour « en finir avec soi »

5. Réalité humaine évasive et mondes numériques pervasifs

6. Transmondanéisation et transmédialisation

7. Les passages entre monde habité et monde interfacé

8. À propos de la personation ou des identités de surface

9. Une lecture transversale

10. Analyse complémentaire III : Dissimulation

Conclusion.