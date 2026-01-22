Entre l’"Orient" et l’"Occident". Représentations en miroir (Paris)
Journée d’études interdiciplinaires
Entre l’« Orient » et l’« Occident » : représentations en miroir
Jeudi 26 février 2026
Maison du Portugal, Cité internationale universitaire de Paris
7 P, Boulevard Jourdan 75014 Paris
Organisation :
Fahimeh Najmi (Scènes du monde, Paris 8)
Journée soutenue par le Laboratoire HCTI et le Laboratoire Scènes du monde et la Maison du Portugal – André de Gouveia, Cité internationale universitaire de Paris
—
Descriptif :
Cette journée d’études a pour objet de penser les imaginaires croisés de l’« Orient » et de l’« Occident » au sein des productions théâtrales et spectaculaires, opératiques et cinématographiques de diverses aires culturelles. Ces imaginaires se reflètent les uns dans les autres et se répondent, et ils contribuent à fabriquer des hiérarchies aux effets bien réels. Le champ d’étude sera restreint, d’un côté, aux espaces géographiques qui constituent l’ancienne « route de la soie » (en partant de l’Égypte et de la Turquie pour aller jusqu’à la Chine et au Japon, en passant par l’Iran et l’Inde) ; de l’autre, à une Europe aux contours en perpétuelle redéfinition. Les contributions se concentreront sur la période allant du XVIe au XXIe siècle.
—
- 9h30 Accueil des participants
- 10h00 Mot de bienvenue de Joseph Danan (Université Sorbonne Nouvelle) ; Discours d’ouverture de Fahimeh Najmi (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)
- 10h30 Conférence
Construction d’un motif et d’un imaginaire de la femme orientale, au carrefour du médiévalisme et de l’orientalisme: variations autour du motif de la femme au perroquet
Patricia Victorin (Université Bretagne Sud)
- 11h15 Pause café
11h30 1ère session – « Orient » et « Occident » : visions en miroir
Modération : Jean-Claude Yon (École Pratique des Hautes Études)
- L’Orient en musique : l’Inde, la Chine, le Japon à l’opéra - Une altérité par et pour des occidentaux ?
Sophie Rochefort Guillouet (Sciences Po Paris)
- La Chine en papier d’Antonin Artaud : Imaginaire oriental et influences chinoises dans le Théâtre Alfred Jarry
Lorenza Valsania (Université de Turin / Université Sorbonne Nouvelle)
- Discussion
- 13h Pause déjeuner
14h15 2ème session – Orient, Occident : Identité, modernité
Modération : Sophie Rochefort Guillouet (Sciences Po Paris)
- Le Fabuleux destin du Ta‘zieh ou comment l’Occident offre au shi’ïsme son théâtre
Fahimeh Najmi (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)
- Le Ta‘zieh au prisme de l’imaginaire diplomatique : échanges scéniques franco-iraniens (1980-1994)
Azin Mohammadali (Université Paris Nanterre)
- L’Odissi au prisme de l’altérité : regards croisés entre « Orient » et « Occident » sur la transmission artistique et identitaire
Karine Leblanc-Sarrade (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)
- Discussion
- 15h55 Pause café
16h10 3ème session – Formes traditionnelles orientales dans le regard de l’Occident
Modération : Joseph Danan (Université Sorbonne Nouvelle)
- Anatomie d’un « corps-frontière » : Lon Chaney et l’hybridation culturelle dans les mélodrames exotiques de Tod Browning
Luca Giardino (Université de Turin)
- L’Imaginaire oriental de Lynch. Jusqu’où aller de l’autre côté du miroir pour se perdre en réflexion ?
Valentin Debatisse (Université Clermont-Auvergne)
- Discussion
- 17h20 Mot de clôture
—
Comité scientifique :
- Sarga Moussa (UMR THALIM, CNRS),
- Patrice Pavis (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis),
- Pascale Pellerin (IHRIM-5317, CNRS),
- Sophie Rochefort Guillouet (Campus Asie, Sciences Po Paris),
- Phiroze Vasunia (University College London).