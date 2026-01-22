Entre l’"Orient" et l’"Occident". Représentations en miroir (Paris)

Journée d’études interdiciplinaires

Entre l’« Orient » et l’« Occident » : représentations en miroir

Jeudi 26 février 2026

Maison du Portugal, Cité internationale universitaire de Paris

7 P, Boulevard Jourdan 75014 Paris

Organisation :

Fahimeh Najmi (Scènes du monde, Paris 8)

Journée soutenue par le Laboratoire HCTI et le Laboratoire Scènes du monde et la Maison du Portugal – André de Gouveia, Cité internationale universitaire de Paris

—

Descriptif :

Cette journée d’études a pour objet de penser les imaginaires croisés de l’« Orient » et de l’« Occident » au sein des productions théâtrales et spectaculaires, opératiques et cinématographiques de diverses aires culturelles. Ces imaginaires se reflètent les uns dans les autres et se répondent, et ils contribuent à fabriquer des hiérarchies aux effets bien réels. Le champ d’étude sera restreint, d’un côté, aux espaces géographiques qui constituent l’ancienne « route de la soie » (en partant de l’Égypte et de la Turquie pour aller jusqu’à la Chine et au Japon, en passant par l’Iran et l’Inde) ; de l’autre, à une Europe aux contours en perpétuelle redéfinition. Les contributions se concentreront sur la période allant du XVIe au XXIe siècle.

—

Programme

9h30 Accueil des participants

Mot de bienvenue de Joseph Danan (Université Sorbonne Nouvelle) ; Discours d'ouverture de Fahimeh Najmi (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)





Mot de bienvenue de (Université Sorbonne Nouvelle) ; Discours d’ouverture de (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis) 10h30 Conférence

Construction d’un motif et d’un imaginaire de la femme orientale, au carrefour du médiévalisme et de l’orientalisme: variations autour du motif de la femme au perroquet

Patricia Victorin (Université Bretagne Sud)





Construction d'un motif et d'un imaginaire de la femme orientale, au carrefour du médiévalisme et de l'orientalisme: variations autour du motif de la femme au perroquet

Patricia Victorin (Université Bretagne Sud)

11h30 1ère session – « Orient » et « Occident » : visions en miroir

Modération : Jean-Claude Yon (École Pratique des Hautes Études)

L’Orient en musique : l’Inde, la Chine, le Japon à l’opéra - Une altérité par et pour des occidentaux ?

Sophie Rochefort Guillouet (Sciences Po Paris)

La Chine en papier d'Antonin Artaud : Imaginaire oriental et influences chinoises dans le Théâtre Alfred Jarry

Lorenza Valsania (Université de Turin / Université Sorbonne Nouvelle)

Lorenza Valsania (Université de Turin / Université Sorbonne Nouvelle)

Discussion





13h Pause déjeuner

14h15 2ème session – Orient, Occident : Identité, modernité

Modération : Sophie Rochefort Guillouet (Sciences Po Paris)

Le Fabuleux destin du Ta‘zieh ou comment l’Occident offre au shi’ïsme son théâtre

Fahimeh Najmi (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)

Le Ta'zieh au prisme de l'imaginaire diplomatique : échanges scéniques franco-iraniens (1980-1994)

Azin Mohammadali (Université Paris Nanterre)

Azin Mohammadali (Université Paris Nanterre)

(Université Paris Nanterre) L’Odissi au prisme de l’altérité : regards croisés entre « Orient » et « Occident » sur la transmission artistique et identitaire

Karine Leblanc-Sarrade (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)

Discussion





15h55 Pause café

16h10 3ème session – Formes traditionnelles orientales dans le regard de l’Occident

Modération : Joseph Danan (Université Sorbonne Nouvelle)

Anatomie d’un « corps-frontière » : Lon Chaney et l’hybridation culturelle dans les mélodrames exotiques de Tod Browning

Luca Giardino (Université de Turin)

L'Imaginaire oriental de Lynch. Jusqu'où aller de l'autre côté du miroir pour se perdre en réflexion ?

Valentin Debatisse (Université Clermont-Auvergne)

Valentin Debatisse (Université Clermont-Auvergne)

Discussion





17h20 Mot de clôture

—

Comité scientifique :