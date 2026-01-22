Autour de Limites de l'empathie de Dominique Rabaté (Nanterre)
Publié le par Marc Escola (Source : Jérémie Majorel)
Autour de Limites de l’empathie (José Corti, 2025)
Séminaire « L’intime et le politique dans les écritures contemporaines » organisé par Ridha Boulaâbi & Jérémie Majorel
Séance transversale au laboratoire CSLF codirigé par Matthieu Letourneux & Julia Drobinsky
Mardi 17 février 2026, 13h30-15h30, s. L419, bât. Ricœur, Paris Nanterre
Entrée libre
avec
Dominique Rabaté (université Paris Cité, CERILAC) .