Charlotte Lacoste, La charge mémorielle. Une approche genrée de la mémoire du 13-Novembre

Préface de Véronique Nahoum-Grappe

Comment les attentats du 13 novembre 2015 ont-ils résonné dans notre société ? Quelles ont été leurs répercussions sensibles sur une population qui, dans son immense majorité, les a vécus à distance ? Comment le genre a-t-il affecté la mémoire sociale d’un tel événement ?

Fondé sur une série d’entretiens menés dans le cadre du Programme de recherche 13-Novembre consacré à la mémoire des attentats, cet ouvrage met au jour des différences importantes dans les récits qu’en font, quelques mois après, les femmes et les hommes interrogés, et explore ce qui, dans leurs discours, relève d’une logique genrée : leur façon de dire la catastrophe et d’y réagir, le contenu de leurs souvenirs, et jusqu’à leur manière d’envisager la mémoire de l’événement et de la porter.

Conçue comme une contribution à l’histoire des sensibilités post-attentats, l’analyse que mène Charlotte Lacoste la conduit à faire l’hypothèse d’une « charge mémorielle » spécifique aux femmes qui, face à la catastrophe, prennent en charge à la fois le chagrin des vivants, le souvenir des morts et le travail de reliaison entre les membres du corps social violenté. Où l’on voit que l’éthique du care pourrait trouver, dans le domaine émergent des « mémoires genrées », une nouvelle matière à penser.

Charlotte Lacoste est maîtresse de conférences en langue et littérature françaises et membre du Centre de recherche sur les médiations (Université de Lorraine). Ses travaux portent sur la littérature des XXe et XXIe siècles, les écritures de la violence (témoignages et fictions) et la mémoire des crimes de masse. Elle est l’autrice de Séductions du bourreau. Négation des victimes (PUF, 2010) et engagée dans le Programme 13-Novembre (CNRS/Inserm) depuis 2016.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"La mémoire a-t-elle un genre ?", par Raphaëlle Guidée (en ligne le 22 janvier 2026)

Est-il vrai qu’à 300 km de la capitale on se sent tout aussi concerné par les attentats qu’à Paris ? En menant l’enquête en Lorraine, en juin 2016, auprès d’habitants encore bouleversés par les attaques de novembre 2015, Charlotte Lacoste rencontre une autre question, celle de la contribution inégale des femmes et des hommes à la mémoire collective. Dans le flot des publications liées aux dix ans des attentats, La charge mémorielle se distingue par sa portée théorique inédite. C’est un essai décisif.