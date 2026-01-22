Kathleen Gyssels, "A ti pa" avec l'antillectuel Léon Damas. Vers une France décoloniale?

Troisième homme de la négritude, Léon Damas s’alignait sur la Harlem Renaissance (Langston Hughes, Claude McKay) et Richard Wright, sur des surréalistes comme Apollinaire et G. Luca pour transmettre son message d’urgence : ‘a ti pa’, la France opère sa mue décoloniale. Damas est « l’antillectuel transfuge » qui, traversant les Lignes de couleur, de classe, de genre, annonce la « Cité de demain » où les différences de tout genre sont tolérées et respectées.

Third man of négritude, Léon Damas aligned himself with the Harlem Renaissance (Langston Hughes, Claude McKay), and Richard Wright, as well as with the surrealists like Apollinaire and G. Luca to transmit his urgent message: “a ti pa”, France is little by little undergoing its decolonial transformation. Damas is the “antillectuel transfuge” who crosses boundaries of color, “race”, class and gender. Hereby he announces the “City of tomorrow” where differences of all kind are tolerated and respected.

