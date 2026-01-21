Why Inequality Matters Today? Reflections in the Spirit of Rousseau (Pourquoi l’inégalité compte-t-elle ? Réflexions dans l’esprit de Rousseau). Conf. de Michael J. Sandel (Genève)

La Société Jean-Jacques Rousseau,

en partenariat avec l'Université de Genève et le quotidien grec To Víma,

a le plaisir d’accueillir

Michael J. SANDEL

professeur de philosophie politique à l’Université de Harvard

lauréat du prix Berggruen 2025

Why inequality matters today ? Reflections in the spirit of Rousseau



Mardi 3 février à 18h30, au Palais de l’Athénée, Salle des Abeilles

(Rue de l'Athénée 2, 1205 Genève)

Dans la ville de Rousseau, Michael J. Sandel se propose d’exposer son nouveau discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes. Il envisagera ses fondements et ses effets pernicieux. Il s’interrogera sur les relations entre la justice et le bien et déjouera les illusions d’une conception utilitariste de la justice. Il nouera liberté et égalité car on ne saurait être vraiment libres dans une société inégalitaire.



À la suite de la conférence, un dialogue enregistré avec Kyriákos Pierrakákis, ministre grec de l’Économie et des Finances et président de l’Eurogroupe, passe du diagnostic aux leviers d’action. Sandel interroge la manière dont des sociétés inégalitaires érodent la dignité, la confiance civique et la voix démocratique, ainsi que les raisons pour lesquelles la promesse méritocratique peut glisser vers un jugement moral. Pierrakákis apporte le point de vue d’un décideur public: reconstruire l’équité par la réforme fiscale, l’investissement public et un État numérique. Ensemble, ils traitent l’inégalité à la fois comme un défi moral et comme une épreuve de gouvernance pour l’Europe et au-delà.



La conférence de Michael J. Sandel inaugure le cycle de rencontres "Rousseau et les inégalités", organisé par la Société J.-J. Rousseau en partenariat avec la Maison Rousseau et Littérature (https://m-r-l.ch/).



Dans la foulée du 270e anniversaire de la publication du Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755), la Société J.-J. Rousseau propose cinq rencontres, entre le 12 mars et le 27 juin, pour penser les inégalités contemporaines à l'heure où la démocratie est éprouvée de multiples façons. Dans la continuité de la conférence inaugurale du 3 février, il s'agira de mettre en perspective, entre hier et aujourd'hui, les questions que Rousseau s'est posées à la croisée des enjeux économiques, sociaux, moraux et politiques. Programme disponible sur https://www.sjjr.ch/

Entrée libre, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Conférence en anglais, sans traduction simultanée.

La librairie Payot proposera les livres de Michael J. Sandel avant et après la conférence.