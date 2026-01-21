Penser l'histoire littéraire des femmes. Avec Martine Reid (Lausanne)
Penser l'histoire littéraire des femmes
Avec Martine Reid
Université de Lausanne
Organisé par le Centre interdisciplinaire d'étude des littératures
17 février 2026 / 16h-18h, Anthropole 2024
Martine Reid, spécialiste des études genre en littérature française, intervient pour une conférence d'ouverture du séminaire de printemps de Marie Kondrat, « Approches et terrains comparatistes ». Comment penser l'histoire littéraire des femmes ? Quels enjeux, quelles impasses, quelles méthodes ?
Au prisme de l'histoire littéraire, penser le genre oblige doublement à problématiser la question de « l’oubli » des écrivaines et à interroger le rôle de la critique littéraire dans la construction de la mémoire. Différentes traditions et écoles se rencontrent, entrent en dialogue − en France, en Suisse, notamment −, qui ouvrent des perspectives sur la nécessité d'adopter un regard comparatiste sur le genre lui-même.
Martine Reid a notamment récemment dirigé la somme Femmes et littérature, une histoire culturelle (Paris, Gallimard, 2020) ; son prochain ouvrage, Le Sexe de la littérature, est à paraître en mars 2026 (Paris, Gallimard).