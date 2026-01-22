Revue
Alkemie, 2025-2, n° 36 : "L'aliénation" (dir. Răzvan Enache, Mihaela-Genţiana Stănişor)

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Alkemie ", 2025
  • EAN : 9782406200925
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20093-2
  • ISSN : 1843-9012
  • Numéro : 36
  • 384 pages
  • Prix : 35 EUR
  • Date de publication :
Alkemie / Revue semestrielle de littérature et philosophie 2025 – 2, n° 36. L’aliénation

Sous la direction de Răzvan Enache et Mihaela-Genţiana Stănişor

Paris, Classiques Garnier, coll. « Alkemie », n° 36, 2026.

Francophone et internationale, Alkemie est une revue semestrielle de littérature et philosophie. Elle bénéficie du soutien d’universitaires, de philosophes, d’écrivains reconnus.

