Alkemie, 2025-2, n° 36 : "L’aliénation" (dir. Răzvan Enache, Mihaela-Genţiana Stănişor)

Alkemie / Revue semestrielle de littérature et philosophie 2025 – 2, n° 36. L’aliénation
Sous la direction de Răzvan Enache et Mihaela-Genţiana Stănişor
Paris, Classiques Garnier, coll. « Alkemie », n° 36, 2026.
Francophone et internationale, Alkemie est une revue semestrielle de littérature et philosophie. Elle bénéficie du soutien d’universitaires, de philosophes, d’écrivains reconnus.