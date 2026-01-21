Périodisations historiques et synchronies imaginaires (Arras & en ligne)

Périodisations historiques et synchronies imaginaires

1er colloque de l’ANR PASSIM

12-13 mars 2026, Université d’Artois, Arras

Coordonné par Anne Besson et Justine Breton

—

L'événement aura lieu à Arras et sera également accessible en visio :

Participer à la réunion Zoom

https://univ-artois-fr.zoom.us/j/93900375446?pwd=brNIAZbuFRpBoBhKULccad3FVd37Py.1

ID de réunion: 939 0037 5446

Code secret: 610597

Les présentations durent 25 minutes, suivies de 15 minutes de questions.

—

JEUDI 12 MARS, 9h-18h

Accueil 9h

9h30 : Mot d’ouverture par Anne Besson et Justine Breton

Session 1. Jouer au fil du temps

Présidence : Sandra Provini

10h Laurent Di Filippo (Université de Lorraine) : « L’Imaginaire du Moyen Âge Nordique vu à travers les jeux de société modernes »

10h40 Emilienne Parchliniak (Sorbonne Paris Nord) : « Vers une périodisation chinoise du Moyen Âge de l’Europe occidentale : étude de cas de Genshin Impact »

11h20 : pause

11h40 Maxime Kremer (Sorbonne Université) : « Le haut Moyen Âge dans le jeu vidéo : “post-apo” de l’Antiquité ou préface téléologique au Moyen Âge central ?»

12h20 Mélanie Bost-Fievet (CéRéDI de Rouen) : « Les Renaissances inventées du jeu vidéo »

13h : repas (buffet)

Session 2. Synchronies sonores

Présidence : Justine Breton

14h Corentin Charbonnier et Indrani Turton : « Musique metal et rester “trve” »

14h40 Audrey Tuaillon Demesy (Université Marie et Louis Pasteur) : « “Il n’y a pas de vibes plus pures que Beethoven”. Ludwig von 88 et les imaginaires du temps »

15h20 : pause

Session 3. Réinventions médiévales

15h40 Léa Kerjean : « Ce Moyen Âge qui aurait été : utopie et liminalité dans Agrapha de luvan »

16h20 Ines Limam (Aix Marseille Université et Université libre de Bruxelles) : « #LesbianKnight : synchronies médiévales et affects queer dans les communautés transpédégouines »

17h Clotilde Bellier : « Du Temple à la Loge : la réappropriation du passé médiéval dans les thrillers ésotériques de Giacometti et Ravenne »

—

VENDREDI 13 MARS, 9h-17h30

Accueil 9h

Session 4. Temporalités pop : rencontres ou conflagrations ?

Présidence : Anne Besson

9h20 William Blanc (historien) : « Les passés d’un futur spatial. Les références historiques et leurs fonctions dans Star Trek »

10h Yohann Chanoir (EHESS, Centre de Recherches Historiques) et Jérôme Pottier (critique de cinéma) : « Autant en emporte le temps… Les chocs de temporalité et la guerre dans le cinéma contemporain »

10h40 : pause

11h Savinien Capy (chercheur indépendant) : « S.H.I.E.L.D. de Hickman et Weaver : la Super-Renaissance »

11h40 Valérie Stiénon (Sorbonne Paris Nord) : « Les XIXe siècles du (steam)punk : quelles périodisations imaginaires ? »

12h20 Orlane Messey (Université Marie et Louis Pasteur) : « Les sourcils de cinéma et leurs anachronismes. Quand les chevauchements d’imaginaires réécrivent l’histoire »

13h : repas

Session 5. Un passé toujours plus proche

Présidence : Jessy Neau

14h30 Christèle Couleau (Sorbonne Paris Nord) : « Rapprocher le XIXe siècle ? Les adaptations cinématographiques d’Eugénie Grandet et d’Illusions perdues comme synchronisations imaginaires ».

15h10 Ariane Ferry (Université Rouen Normandie) : « ‘Dilute carbolic? Or perhaps even just alcohol?’ Enjeux narratifs, ludiques et métaphysiques d’un brouillage organisé des imaginaires médicaux historiques dans Outlander (romans et série télévisée) »

15h50 : pause

16h10 Victor Faingnaert (Université de Lorraine) : « La Grande Guerre comme nouvelle ère dans la culture sérielle britannique »

16h50 Marie-Clémence Régnier (Université d’Artois) : « Le XIXe siècle fantasmagorique de Jules Verne : fictionnalisation du passé et discours technocentriste sur l’histoire à l’“Hôtel des rêves” »

Mot de clôture à 17h30.