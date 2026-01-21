Séminaire ReS Futurae (Sorbonne nouvelle)

Projet du séminaire

Au-delà d'une revue d'études sur la science-fiction, ReS Futurae s'est toujours voulu un projet global. Dès 2012, le présent carnet est venu soutenir et renforcer la revue internationale arbitrée par les pair·esses, en accès ouvert ; un colloque a eu lieu en 2022 ; la diffusion et valorisation de la recherche se sont effectuées au fil d'événements culturels, des Utopiales au Collège de France en passant par l'émission "La méthode scientifique" ou la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne. Des stages ont accueilli plusieurs étudiant·es, parfois devenu·es à leur tour des chercheur·euses. En 2026, la revue lance son séminaire de recherche.

L'ambition est double : le séminaire ReSF veut tout autant maintenir le cap de science fiction studies en français, méthodiquement adossées à un solide socle théorique et critique, qu'ouvrir la perspective sur les nouvelles approches et la jeune recherche. Le séminaire souhaite offrir un cadre de dialogue et d'approfondissement de ces deux ambitions.

Les séances ont lieu le vendredi, à la Maison de la Recherche de Paris Sorbonne Nouvelle, 4 rue des Irlandais, 75005 Paris. Un lien de visioconférence pourra être généré selon les besoins.

Programme de la première saison 2026

30 janvier 2026, 16-18h, salle Athéna. "Le projet ReS Futurae, pour des science fiction studies en français". Comité éditorial de ReS Futurae : histoire et développement du projet (2010-2026)

20 mars 2026, 17-19h, salle Mezzanine. "L'état des arts: autorités et nouvelles approches théoriques et critiques"

17 avril 2026, 17-19h, salle Athéna. Anne Besson (univ. d'Artois): "Quel réalisme pour les genres de l'imaginaire ?"

12 juin 2026, 16-18h, salle Mezzanine. Positions de la jeune recherche en études de science-fiction (Intervenants à confirmer)