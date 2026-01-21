Catastrophes, n° 5 : "La fin de l'aventure" (dir. Pierre Vinclair)

La cinquième livraison de Catastrophes, intitulée "La fin de l'aventure", est l'ultime manifestation d'un projet collectif ambitieux, "d’une grande liberté, d’une inventivité et d’une diversité remarquables. C’est l’une des entreprises de revue les plus ambitieuses et généreuses de ces dix dernières années." (Ent'revues) Les cinq ouvrages dirigés par Pierre Vinclair et parus au Corridor bleu en donnent la substantifique moelle, invitant à une traversée passionnante, imprévisible, ébouriffante, de la poésie contemporaine. La création s'y fait à la fois joyeuse et curieuse, formellement exigeante et ouverte sur le bariolé du monde.

Cette ultime livraison le prouve mieux que jamais. Des poètes reconnus (dont Ivar Ch'Vavar, Marie de Quatrebarbes, Julia Lepère ou Sophie Martin) y voisinent de jeunes auteurs dont l'œuvre est à découvrir. Un reportage poétique au Moyen-Orient y côtoie des méditations théoriques sur l'art du poème, un dialogue extravagant sur les hétéronymes jouxte la traduction de la première épopée féministe, une descente collective du Rhône à vingt poètes laisse place à un bilan prenant les allures d'un traité dont vous êtes le héros. Entre autres surprises. Il faut toujours finir une aventure par un feu d'artifice.

Ouvrage publié avec l'aide du Centre national du livre.