Casse-pipe ! (Aix-en-Provence)
Casse-pipe !
Séminaire intra et extra muros avec une institution partenaire.
—
Réflexion rhétorique
Séance 1 : jeudi 22 janvier 2026
Maud Bouchet, Sophie Garnier et Diogo Maia : "Le casse-pipe au théâtre, en peinture et au cinéma"
Séance 2 : mardi 3 février 2026
Cyril Gay, Émilie Pons-Violette et Adeline Richard-Duperray : "Le casse-pipe en poésie, dans le journalisme et le roman"
—
Récit d’expérience
Conférence : mardi 17 février
Commandant de l’Armée de l’Air et de l’Espace Vikar Gupta, invité de l’École de l’Air et de l’Espace (Salon-de-Provence)
—
Ateliers d’écriture
Aspirants Aviateurs : Léna Arian, Naël Bouhlal, Timéo Nivelle et Théo Tromparent
Étudiants de Lettres : Nesrine Ben Mekki, Camille Bouché, Marion Davin, Emma Derrien et Eloane Onorato
2 mars : Maison de la Recherche (Aix-en-Provence), salle 2.44
14h – 14h30 : accueil des intervenants et discours inauguraux
Élodie Burle-Errecade et Louis Pichot de Champfleury
14h30 – 16h : première séance de travail
Participants : Maud Bouchet et Diogo Maia
10 mars : École de l’Air et de l’Espace (Salon-de-Provence)
14h – 15h30 : deuxième séance de travail
Participants : Théo Blauwart et Adeline Richard-Duperray
18 mars : École de l’Air et de l’Espace
14h – 15h30 : dernière séance de travail
Participants : Sophie Garnier, Cyril Gay et Émilie Pons-Violette
15h30 – 16h : conclusion du séminaire et annonces générales sur l’opus à paraître