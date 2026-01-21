Casse-pipe ! (Aix-en-Provence)

Casse-pipe !

Séminaire intra et extra muros avec une institution partenaire.

—

Réflexion rhétorique

Séance 1 : jeudi 22 janvier 2026

Maud Bouchet, Sophie Garnier et Diogo Maia : "Le casse-pipe au théâtre, en peinture et au cinéma"

Séance 2 : mardi 3 février 2026

Cyril Gay, Émilie Pons-Violette et Adeline Richard-Duperray : "Le casse-pipe en poésie, dans le journalisme et le roman"

—

Récit d’expérience

Conférence : mardi 17 février

Commandant de l’Armée de l’Air et de l’Espace Vikar Gupta, invité de l’École de l’Air et de l’Espace (Salon-de-Provence)

—

Ateliers d’écriture

Aspirants Aviateurs : Léna Arian, Naël Bouhlal, Timéo Nivelle et Théo Tromparent

Étudiants de Lettres : Nesrine Ben Mekki, Camille Bouché, Marion Davin, Emma Derrien et Eloane Onorato

2 mars : Maison de la Recherche (Aix-en-Provence), salle 2.44

14h – 14h30 : accueil des intervenants et discours inauguraux

Élodie Burle-Errecade et Louis Pichot de Champfleury

14h30 – 16h : première séance de travail

Participants : Maud Bouchet et Diogo Maia

10 mars : École de l’Air et de l’Espace (Salon-de-Provence)

14h – 15h30 : deuxième séance de travail

Participants : Théo Blauwart et Adeline Richard-Duperray

18 mars : École de l’Air et de l’Espace

14h – 15h30 : dernière séance de travail

Participants : Sophie Garnier, Cyril Gay et Émilie Pons-Violette

15h30 – 16h : conclusion du séminaire et annonces générales sur l’opus à paraître