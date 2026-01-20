Expériences de la guerre : formes, représentations, imaginaires. XIe Congrès de la SERD (Invalides, Paris)
XIe Congrès de la SERD
« Expériences de la guerre : formes, représentations, imaginaires »
Musée de l’Armée, Invalides, Paris
Auditorium Austerlitz
24-26 mars 2026
Programme
Première journée, mardi 24 mars
13h30 : mot d’accueil par un représentant du musée de l’Armée
13h45 : mot d’ouverture par Jean-Claude Yon, président de la SERD, et introduction par Florence Fix (Université de Rouen, CEREdI), Corinne Legoy (Université d’Orléans, POLEN) et Marine Le Bail (Université Toulouse-Jean Jaurès, PLH).
Session 1 : Avec armes et bagages : partir en guerre (14h-15h30)
Arthur Diolez (Université Grenoble-Alpes, LUHCIE), « Transports des troupes et expériences de la guerre lointaine au XIXe siècle : le cas de la guerre des Boxeurs (1900-1901) »
Alexandre Longer (Sorbonne Université, Centre d’Histoire du XIXᵉ siècle), « Les fantassins sous la coiffure : objet-vécu ; expériences uniformes ? »
Nicholas White (Université de Cambridge), « La conscription du civil : Émile Zola et la guerre franco-allemande de 1870 »
15h30-15h45 Pause
Session 2 : En textes et en images : documenter la guerre (15h45-17h15)
Clémentine Bony-Devaux (EPHE), « Ernest de Caranza et la guerre de Crimée : ingénierie, diplomatie et témoignage photographique »
Nicolas Bianchi (Université Toulouse-Jean Jaurès, PLH), « La Guerre illustrée (1870-1871). Petite médiapoétique du premier périodique de guerre français »
Iliana Kizilos (Sorbonne-nouvelle, CRP19), « Une « guerre d’invisibles », représenter Paris bloqué (1870-1871) »
17h30 : Fin de la première journée
Deuxième journée, mercredi 25 mars
Session 3 : Corps médical et corps souffrants : réparer la guerre (9h30-11h)
Camille Yvonne Meyre (Comité International de la Croix-Rouge), « "L’humanitaire" : un nouvel acteur sur le champ de bataille ? »
Laurine Drut (Université de Bourgogne Europe), « Quand la folie s’empare des grognards : la prise en charge des militaires aliénés sous le Premier Empire »
Manon Raffard (University of Manchester), « "La guerre est-elle autre chose qu’une gigantesque vivisection ?" Méthode expérimentale et expérience sensible de la violence militaire dans l’œuvre d’Henry-Étienne Beaunis »
11h : pause
Session 4 : Corps politique et corps souffrants : dénoncer la guerre (11h15-12h45)
Hernán Vargas Rodriguez (Istituto per la Storia du Risorgimento Italiano – ISRI – Rome), « Corps blessés et malades en guerre (1853-1856). Le savoir médical et l’opinion publique durant le conflit de Crimée »
Loan Peuch (Paris I Panthéon Sorbonne, Centre d’Histoire du XIXe siècle), « Expériences de la détérioration du corps du marin au XIXe siècle : imaginaires, peurs et représentations transnationales »
Paul Garnault (Université Toulouse-Jean Jaurès, PLH), « "La guerre alors ? Pourquoi pas ?" L’antimilitarisme des romans militaires d’Abel Hermant, Lucien Descaves et Georges Darien »
12h45 : Pause déjeuner
Session 5 : Guerres d’ailleurs… (14h-15h30)
Fabienne Bercegol (Université Toulouse-Jean Jaurès, PLH), « De Chateaubriand à Sand : fortune romanesque des guerres américaines »
Frédéric Spillemaeker (Institut Français d'Études Andines, UMIFRE 17 MEAE/CNRS – UAR 3337, Amérique latine), « À cheval au royaume du jaguar. La guerre comme expérience socio-environnementale pendant les campagnes pour l’Indépendance de la Nouvelle-Grenade et du Venezuela (1810-1831) »
José-Luis Arráez (Université d’Alicante), « Le journal d’Émilie Carlier : une plume dans l’horreur des massacres hamidiens »
15h30 : Pause
Session 6 : …et guerres d’ici (15h45-16h45)
Pauline Noblecourt (Université de Genève), « Mettre en scène le récit national : drames militaires et drames nationaux dans la seconde moitié du XIXe siècle »
Chloé Chatrian (Université Paris I-Panthéon Sorbonne, Centre d’histoire du XIXe siècle, Groupe de recherche en études de la guerre), « "Nous allons livrer la bataille…" La "guerre des enfants" au XIXe siècle »
17h : Fin de la deuxième journée
Troisième journée, jeudi 26 mars
Session 7 : La guerre, une affaire d’hommes ? (9h15-11h30)
Hélène Parent (Université de Lorraine, CREM) « La harangue militaire : la renaissance d’un genre oratoire au XIXe siècle »
Nina Viry (Université Bourgogne Europe), « Identités masculines et expériences combattantes (1870-1873) »
10h15 : Pause
Jean-Gatien Gilbert (Sorbonne-Université, Centre d’Histoire du XIXe siècle), « Le clergé séculier face à l'expérience guerrière (1802-1914) »
Yohann Ringuedé (Université Gustave Eiffel, LISAA), « Trois poétesses romantiques face à la guerre »
11h45 : Pause déjeuner
Session 8 : Après la guerre : connaître, reconnaître, se souvenir (13h30-16h15)
Nicolas Chapeau (Université Paris Cité), « Stendhal et l’agonie des aigles : les demi-soldes dans l’œuvre fictionnelle de Stendhal »
Mathieu Roger-Lacan (Université Paris Cité, CERILAC, chercheur associé), « L’impossible retour : lire entre les lignes dans La Comédie humaine »
Cañas de Pablos, Alberto (Universidad Complutense de Madrid), « Les grognards à la plaza. La mémoire monumentale publique napoléonienne en Espagne »
15h : Pause
Anthony Glaise (Université de Tours), « « Pauvres Turcs, désavoués aujourd’hui avec tant de désinvolture... » Pierre Loti et la Turquie face à la guerre »
Laure Bouglé-Bal dit Sollier (Université Paris 1, Sirice), « « La médaille, s.v.p.! » Pauvres héroïnes de 1870 à la recherche d’une reconnaissance publique »
16h30 : Fin du colloque.
Comité d’organisation
Florence Fix (Université de Rouen, CEREdI)
Corinne Legoy (Université d’Orléans, POLEN)
Marine Le Bail (Université Toulouse-Jean Jaurès, PLH).