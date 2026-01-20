Expériences de la guerre : formes, représentations, imaginaires. XIe Congrès de la SERD (Invalides, Paris)

XIe Congrès de la SERD

« Expériences de la guerre : formes, représentations, imaginaires »

Musée de l’Armée, Invalides, Paris

Auditorium Austerlitz

24-26 mars 2026

Accès libre dans la limite des places disponibles, sur réservation par demi-journée à l’adresse courriel reservations@musee-armee.fr

Programme

Première journée, mardi 24 mars

13h30 : mot d’accueil par un représentant du musée de l’Armée

13h45 : mot d’ouverture par Jean-Claude Yon, président de la SERD, et introduction par Florence Fix (Université de Rouen, CEREdI), Corinne Legoy (Université d’Orléans, POLEN) et Marine Le Bail (Université Toulouse-Jean Jaurès, PLH).



Session 1 : Avec armes et bagages : partir en guerre (14h-15h30)

Arthur Diolez (Université Grenoble-Alpes, LUHCIE), « Transports des troupes et expériences de la guerre lointaine au XIXe siècle : le cas de la guerre des Boxeurs (1900-1901) »

Alexandre Longer (Sorbonne Université, Centre d’Histoire du XIXᵉ siècle), « Les fantassins sous la coiffure : objet-vécu ; expériences uniformes ? »

Nicholas White (Université de Cambridge), « La conscription du civil : Émile Zola et la guerre franco-allemande de 1870 »

15h30-15h45 Pause

Session 2 : En textes et en images : documenter la guerre (15h45-17h15)

Clémentine Bony-Devaux (EPHE), « Ernest de Caranza et la guerre de Crimée : ingénierie, diplomatie et témoignage photographique »

Nicolas Bianchi (Université Toulouse-Jean Jaurès, PLH), « La Guerre illustrée (1870-1871). Petite médiapoétique du premier périodique de guerre français »

Iliana Kizilos (Sorbonne-nouvelle, CRP19), « Une « guerre d’invisibles », représenter Paris bloqué (1870-1871) »

17h30 : Fin de la première journée

Deuxième journée, mercredi 25 mars

Session 3 : Corps médical et corps souffrants : réparer la guerre (9h30-11h)

Camille Yvonne Meyre (Comité International de la Croix-Rouge), « "L’humanitaire" : un nouvel acteur sur le champ de bataille ? »

Laurine Drut (Université de Bourgogne Europe), « Quand la folie s’empare des grognards : la prise en charge des militaires aliénés sous le Premier Empire »

Manon Raffard (University of Manchester), « "La guerre est-elle autre chose qu’une gigantesque vivisection ?" Méthode expérimentale et expérience sensible de la violence militaire dans l’œuvre d’Henry-Étienne Beaunis »

11h : pause

Session 4 : Corps politique et corps souffrants : dénoncer la guerre (11h15-12h45)

Hernán Vargas Rodriguez (Istituto per la Storia du Risorgimento Italiano – ISRI – Rome), « Corps blessés et malades en guerre (1853-1856). Le savoir médical et l’opinion publique durant le conflit de Crimée »

Loan Peuch (Paris I Panthéon Sorbonne, Centre d’Histoire du XIXe siècle), « Expériences de la détérioration du corps du marin au XIXe siècle : imaginaires, peurs et représentations transnationales »

Paul Garnault (Université Toulouse-Jean Jaurès, PLH), « "La guerre alors ? Pourquoi pas ?" L’antimilitarisme des romans militaires d’Abel Hermant, Lucien Descaves et Georges Darien »

12h45 : Pause déjeuner

Session 5 : Guerres d’ailleurs… (14h-15h30)

Fabienne Bercegol (Université Toulouse-Jean Jaurès, PLH), « De Chateaubriand à Sand : fortune romanesque des guerres américaines »

Frédéric Spillemaeker (Institut Français d'Études Andines, UMIFRE 17 MEAE/CNRS – UAR 3337, Amérique latine), « À cheval au royaume du jaguar. La guerre comme expérience socio-environnementale pendant les campagnes pour l’Indépendance de la Nouvelle-Grenade et du Venezuela (1810-1831) »

José-Luis Arráez (Université d’Alicante), « Le journal d’Émilie Carlier : une plume dans l’horreur des massacres hamidiens »

15h30 : Pause

Session 6 : …et guerres d’ici (15h45-16h45)

Pauline Noblecourt (Université de Genève), « Mettre en scène le récit national : drames militaires et drames nationaux dans la seconde moitié du XIXe siècle »

Chloé Chatrian (Université Paris I-Panthéon Sorbonne, Centre d’histoire du XIXe siècle, Groupe de recherche en études de la guerre), « "Nous allons livrer la bataille…" La "guerre des enfants" au XIXe siècle »

17h : Fin de la deuxième journée

Troisième journée, jeudi 26 mars

Session 7 : La guerre, une affaire d’hommes ? (9h15-11h30)

Hélène Parent (Université de Lorraine, CREM) « La harangue militaire : la renaissance d’un genre oratoire au XIXe siècle »

Nina Viry (Université Bourgogne Europe), « Identités masculines et expériences combattantes (1870-1873) »

10h15 : Pause

Jean-Gatien Gilbert (Sorbonne-Université, Centre d’Histoire du XIXe siècle), « Le clergé séculier face à l'expérience guerrière (1802-1914) »

Yohann Ringuedé (Université Gustave Eiffel, LISAA), « Trois poétesses romantiques face à la guerre »

11h45 : Pause déjeuner

Session 8 : Après la guerre : connaître, reconnaître, se souvenir (13h30-16h15)

Nicolas Chapeau (Université Paris Cité), « Stendhal et l’agonie des aigles : les demi-soldes dans l’œuvre fictionnelle de Stendhal »

Mathieu Roger-Lacan (Université Paris Cité, CERILAC, chercheur associé), « L’impossible retour : lire entre les lignes dans La Comédie humaine »

Cañas de Pablos, Alberto (Universidad Complutense de Madrid), « Les grognards à la plaza. La mémoire monumentale publique napoléonienne en Espagne »

15h : Pause

Anthony Glaise (Université de Tours), « « Pauvres Turcs, désavoués aujourd’hui avec tant de désinvolture... » Pierre Loti et la Turquie face à la guerre »

Laure Bouglé-Bal dit Sollier (Université Paris 1, Sirice), « « La médaille, s.v.p.! » Pauvres héroïnes de 1870 à la recherche d’une reconnaissance publique »

16h30 : Fin du colloque.

—

Comité d’organisation

Florence Fix (Université de Rouen, CEREdI)

Corinne Legoy (Université d’Orléans, POLEN)

Marine Le Bail (Université Toulouse-Jean Jaurès, PLH).