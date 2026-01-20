Théorème, n° 32 | 2020 : "Dans l'intimité des publics" (dir. Delphine Chedaleux, Myriam Juan, Thomas Pillard)

Sous la direction de Delphine Chedaleux, Myriam Juan et Thomas Pillard

Quoi de plus personnel, et en même temps inséparable de dynamiques collectives et sociales, que le choix de visionner un film en salle, l’envie de partager une expérience audiovisuelle et le fait d’en cultiver le souvenir, ou encore l’acte banal et routinier consistant à jouer chez soi à un jeu vidéo ? C’est à partir de ce constat paradoxal, ouvrant la voie à de multiples questions, que ce volume entend explorer dans une optique inter et pluridisciplinaire les usages et les appropriations intimes des images animées autour d’une variété d’études de cas, du cinéma muet jusqu’aux médias numériques sans oublier le rapport si particulier tissé avec le petit écran.

Un tel projet se situe dans le prolongement du renouveau des études de réception et du tournant émotionnel des sciences sociales, qui voient l’essor de recherches sur les publics d’une part et sur l’intime en tant qu’objet et catégorie analytique d’autre part. Il semble dès lors pertinent d’adosser ces notions en apparence contradictoires, la première renvoyant censément au « privé » et la seconde à la sphère dite « publique », pour mieux dépasser cet antagonisme afin d’évaluer toute la fécondité de leur rapprochement.

Plonger dans « l’intimité des publics » revient, de ce point de vue, à interroger l’imbrication des mondes sociaux et des pratiques liées aux écrans, en envisageant celles-ci tant comme des lieux de négociation ou de tension entre l’individu et le collectif que des techniques de production et de connaissance de soi.

Delphine Chedaleux, Myriam Juan et Thomas PillardIntroduction : étudier les publics audiovisuels au prisme de l’intime : enjeux épistémologiques et méthodologiques [Texte intégral] Studying audiovisual audiences through the prism of intimacy:epistemological and methodological issues

Renouveler l'approche historique de l'attachement au cinéma : lettres et archives de réception

Manon BillautL’expérience cinématographique déployée dans l’épistolaire : le courrier des lecteurs de la rubrique d’André Antoine au Journal (1923-1932) [Texte intégral] The cinematic experience in epistolary writing: André Antoine’s readers’ letters to the Journal (1923-1932)

Fanny Beuré « I love you Scarecrow ». Mémoire et usages du Magicien d’Oz (1939) à travers les lettres de fans écrites à Ray Bolger dans les années 1970 [Texte intégral] « I love you Scarecrow ». Memory and uses of The Wizard of Oz through fan letters written to Ray Bolger in the 1970s

L'entretien, outil privilégié pour restituer les usages spectatoriels ? Récits biographiques, appropriations des images et identités sociales

Patricia CailléComment choisir un ﬁlm à voir ? Une enquête pour comprendre les cultures cinématographiques des 15-24 ans dans la Tunisie contemporaine [Texte intégral] How to choose a film? A survey to understand the film cultures of 15-24 year olds in contemporary Tunisia

Chloé Galibert-LaînéÉmotions et souvenirs de ﬁlm : entre l’intime et le collectif [Texte intégral] Emotions and Film Memories: Intimate and Collective Experiences

Quentin MazelDevenir cinéphile : l’enfance comme origine mythique du goût [Texte intégral] Becoming a moviegoer: childhood as the mythical origin of taste

Au plus près des publics : saisir les pratiques audiovisuelles en situation d'intimité

Erwin HayeDans l’intimité d’une séance de minuit : The Rocky Horror Picture Show au Studio Galande [Texte intégral] In the "intimacy" of a midnight showing: A study of The Rocky Horror Picture Showaudiences at Studio Galande

Manuel Boutet, Hovig Ter Minassian et Mathieu TriclotVoyages au bout de l’intime. Les jeux vidéo à la maison [Texte intégral] A journey to the intimacy. Playing video games at home

Annexes : outils et sources pour la recherche

Géraldine PoelsDes sources pour l’étude des publics en ligne : les archives du web [Texte intégral] Sources for studying online audiences: web archives

Janice A. RadwayL’acte de lire des romans d’amour : s’évader et s’instruire [Texte intégral] The Act of Reading the Romance. Escape and Instruction

Delphine Chedaleux, Myriam Juan et Thomas PillardEnquêter en réception : entretien avec Dominique Pasquier [Texte intégral] Investigating reception. Interview with Dominique Pasquier.

