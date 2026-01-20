Webinaire d'agrégation de Poemata sur Quelque chose noir (1986) de Jacques Roubaud

Webinaire d’agrégation sur Quelque chose noir (1986) de Jacques Roubaud

Rencontre animée et présentée par Olivier Gallet, Gaëlle Théval et Margaux Coquelle-Roëhm

Mercredi 28 janvier 2026, 18h30-19h30

_

Par Zoom :

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91280665466?pwd=lKJrHbs76RVjhUzXcYLT80rFCrCEg9.1

Identifiant de réunion : 912 8066 5466

Code secret : 083089

(si vous rencontrez un problème de connexion, n’hésitez pas à écrire à qcauchin@gmail.com)

_

Poemata poursuit son webinaire consacré à l’actualité de la recherche sur les pratiques poétiques françaises et francophones. Plusieurs séances se tiennent en ligne chaque année. Chaque séance se consacre à la présentation d’une parution récente et au dialogue entre son auteur et un ami de l’association. Celle-ci porte plus spécifiquement sur un projet de recherche-création et est une invitation à dialoguer autour de nos propres pratiques.

—

La séance est ouverte à toutes et tous, et s’adresse tout particulièrement aux candidat·es à l’agrégation de lettres modernes.

Elle se déroulera en trois temps.

Dans un premier temps, Gaëlle Théval et Olivier Gallet présenteront un tableau des sources intertextuelles de Quelque chose noir. Élaboré à destination des candidat·es à l’agrégation et consultable sur le site de Poemata (https://poemata.hypotheses.org/29686), ce tableau a pour objectif de répertorier et de mettre à disposition le plus grand nombre possible de références intertextuelles de l’œuvre – Jacques Roubaud étant coutumier d’un travail de composition fondé sur des citations parfois non démarquées et des réécritures.

Dans le prolongement des communications de la journée d’agrégation de la SELF XX-XXI consacrée à Quelque chose noir (consultables ici : https://self.hypotheses.org/journees-dagregation/roubaud), Olivier Gallet évoquera les contraintes qui peuvent être identifiées dans le livre de Roubaud et le “Chapitre inédit de La Dissolution“, document retrouvé dont il a pu, avec l’aimable autorisation de Marie-Louise Roubaud, extraire quelques citations concernant Quelque chose noir et les citer dans son article “Nonvie de la neuvine ? Existe-t-il une contrainte oulipienne majeure régissant Quelque chose noir ?”.

Dans un troisième temps, Margaux Coquelle-Roëhm présentera l’ouvrage de la collection Atlande consacré à Quelque chose noir (dir. Margaux Coquelle-Roëhm et Gabrielle de Tournemire), ainsi que son livre L’espace du poème chez Jacques Roubaud : mouvance, mémoire, méditation, paru le 22 janvier aux Presses universitaires de Rennes (pour plus d’informations : https://poemata.hypotheses.org/files/2026/01/Espace_Roubaud_flyer.pdf)

Les présentations seront suivies d’un temps d’échange avec la salle.

_

Plus d'informations : https://poemata.hypotheses.org/29991

Contact : qcauchin@gmail.com